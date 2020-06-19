عاقبوه على فض مشاجرتهم مع آخرين.. أب ونجليه يهشمون رأس جارهم في أوسيم

كشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار محمد هاني رئيس نيابة

أوسيم

أن

مشاجرة

وقعت بين

أب

ونجليه وطرف ثاني في المنطقة فتطوع جارهم لفض الخلاف وصرف كل من الطرفين،

وأضافت

التحقيقات أن

الأب

ونجليه حضرا في اليوم التالي وتوقفوا

أمام

منزل جارهم الذي يبعد أمتارا فقط عن منزلهم وانهالوا عليه بالسباب

والألفاظ

البذيئة وطالبوه بالنزول لهم.