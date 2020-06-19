عاقبوه على فض مشاجرتهم مع آخرين.. أب ونجليه يهشمون رأس جارهم في أوسيم

هشم أب ونجليه رأس جارهم عقابا له علي تدخله في فض مشاجرتهم مع آخرين في مدينة أوسيم، نجحت قوات الأمن في إلقاء القبض علي المتهمين.
كشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم أن مشاجرة وقعت بين أب ونجليه وطرف ثاني في المنطقة فتطوع جارهم لفض الخلاف وصرف كل من الطرفين، وأضافت التحقيقات أن الأب ونجليه حضرا في اليوم التالي وتوقفوا أمام منزل جارهم الذي يبعد أمتارا فقط عن منزلهم وانهالوا عليه بالسباب والألفاظ البذيئة وطالبوه بالنزول لهم.
فور خروج الجار من منزله باغته أحد المتهمين بضربة شومة علي رأسه فتفجرت منها الدماء وسقط قتيلا في الحال، وفر المتهمون هاربين وأصدرت النيابة قرارا بضبطهم وإحضارهم لتتمكن قوة من مباحث الجيزة من ضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة.
أنكر المتهمون ما نسب إليهم من اتهامات ووجهت لهم النيابة تهمة القتل العمد وقررت حجزهم ٢٤ ساعة علي ذمة التحريات، ومازالت التحقيقات مستمرة.