كارت أحمر .. رياضة البرلمان تطالب بتأجيل عودة الدوري المصري.. ونواب: خطر على مناعة اللاعبين وميزانية الدولة في ظل كورونا

عودة النشاط الرياضي تثير الجدل

يحتاج إلى دراسة.. برلماني يطالب بإعادة النظر في قرار عودة الدوري

عودة الدوري.. رياضة البرلمان: إصابات كورونا بين اللاعبين يجب أن تكون 0%

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شرطان للعودة

بدوره أكد النائب محمود حسين، وكيل اللجنة، على مراعاة شرطين عند عودة المسابقات الرياضية في مصر وعلى رأسها بطولة الدوري الممتاز، وهما: عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا بين اللاعبين أو المدربين أو الجهاز الإداري أو الحكام، بجانب التأكد من عدم إصابة أحد أو نقل العدوى -حال ظهورها- بين أعضاء المنظومة الرياضية.





وأضاف حسين في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن عودة التدريبات بالأندية قبل شهر من بداية الدوري، فترة كافية لإعداد اللاعبين وتأهيلهم بعد فترة التوقف التي شهدها النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، مطالبا بضرورة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية وضمان عدم وجود إصابات داخل المنظومة.





وشدد النائب على أن عودة الدوري أو ضمان استمراره مرهونة بمنظومة الآمان الصحي داخل القطاع الرياضي، بحيث يجب أن تكون نسبة الإصابات داخل القطاع 0% حتى نضمن عدم تفشي الفيروس وسرعة انتشاره بين اللاعبين وأسرهم وكافة المخالطين بهم.





تأجيل القرار



