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حوادث

مصرع شاب غرقا في ترعة بـ الدقهلية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:36 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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همت الحسينى
شهدت مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية اليوم، غرق في مياه ترعة الحول أثناء الاستحمام بالترعة بعد أن جرفه التيار.


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تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنبلاوين ببلاغ الأهالي بغرق شاب في منقطة الحوال بالمدينة . انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلي مكان الغرق، وتمكنت من انتشال الجثة، وتبين أنه يدعي يوسف عماد جاب الله، 17 سنة وجري نقله إلي مستشفي السنبلاوين العام تحت تصرف النيابة العامة.  

وأكد شهود العيان أن الشاب نزل للترعة للاستحمام مع زملائه فجرفه التيار، وحاول زملائه إلا أنه اختفي من أمامهم فأبلغوا الشرطة وتمكنت من انتشاله. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة التى امرت بدفن الجثه لعدم وجود شبهه جنائية.
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