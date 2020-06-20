العسال: حملة الاعتقالات الواسعة داخل تركيا تفضح استبداد أردوغان

انتقد المستشار محمود العسال رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، حملة الاعتقالات الواسعة التي يقوم بها أردوغان وطوال الأربع سنوات الماضية، وخلالها اعتقل آلاف الضباط والسياسيين ورموز المعارضة التركية والصحفيين والاعلاميين الرافضين لسياساته الاستبدادية ولطريقته الفاشلة في إدارة تركيا ووضعها في مربع الارهاب.





وأشار العسال، إلى أن تركيا دفعت ولا تزال ثمنا فادحا لسياسات أردوغان المهترئة واستبداده غير المسبوق وارتمائه في أحضان جماعة الإخوان الارهابية.





وقال إن الشعب التركي بكامله يرفض سياسات أردوغان ويتطلع للانتخابات المقبلة، بفارغ الصبر حتى يخلع الديكتاتور الذي ورط أنقرة في حروب ومتاهات وتردي اقتصادي بدون سبب، سوى أن يحقق أطماعه الخبيثة في الخلافة واحياء الوهم العثماني وهذه الخزعبلات التي تسيطر على عقله.



