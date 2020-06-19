محمد العرابي: تركيا تمارس بلطجة سياسية في الإقليم

قال محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تتحرك على عدة محاور من أجل الأزمة الليبية، موضحًا أن وزير الخارجية اليونانى كان متواجدًا فى مصر أمس.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق خلال مداخلة على قناة دى إم سي، أن مصر أيضًا عضو فى التجمع الخماسي لمراقبة الأوضاع فى ليبيا، مع اليونان وفرنسا والإمارات وقبرص.

ولفت وزير الخارجية الأسبق إلى أن الجامعة العربية تلقت طلبًا من مصر لعقد اجتماع وزاري طارئ لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا.

وأشار وزير الخارجية الأسبق إلى أن تركيا تمارس بلطجة سياسية فى الأقليم والجميع يلاحظ ما قامت به فى العراق وسوريا وليبيا و اليمن.

وأوضح أن، هناك دولا تتعامل مع تركيا على أنه دولة فى الأقليم، رغم أن تركيا تدعم الإرهاب وتتدخل فى شؤون الدول الأخري.