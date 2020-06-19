فيديوجراف.. قرارات حاسمة لاتحاد الكرة لعودة الدوري

على مدار ثلاثة أيام ،

جوا أسريا تمثل في سلسلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع أندية القسمين الأول والثاني البالغ عددها 54 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد لعودة النشاط الكروي. شهد بيت العائلة الكروية المصرية





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وكان المناخ الودي الذي انعقدت فيه الاجتماعات دافعا لأن تخرج عنه عدة توجهات محددة من المؤكد أنها ستصب في مصلحة الكرة المصرية حاضرا ومستقبلا، وتوحد الجميع نحو الهدف الأكبر وهو صالح اللعبة بلا أي أغراض خاصة أو حسابات شخصية.



