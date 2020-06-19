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فيديو جراف

فيديوجراف.. قرارات حاسمة لاتحاد الكرة لعودة الدوري

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:04 م
عودة الدوري المصري
عودة الدوري المصري
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محمد سمير
شهد بيت العائلة الكروية المصرية على مدار ثلاثة أيام، جوا أسريا تمثل في سلسلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع أندية القسمين الأول والثاني البالغ عددها 54 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد لعودة النشاط الكروي.

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وكان المناخ الودي الذي انعقدت فيه الاجتماعات دافعا لأن تخرج عنه عدة توجهات محددة من المؤكد أنها ستصب في مصلحة الكرة المصرية حاضرا ومستقبلا، وتوحد الجميع نحو الهدف الأكبر وهو صالح اللعبة بلا أي أغراض خاصة أو حسابات شخصية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن قرارات اتحاد الكرة  من خلال الفيديو جراف التالي.

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