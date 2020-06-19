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زراعة القليوبية: ننتج مليارا و92 مليون بيضة من 235 ألف دجاجة في العام.. فيديو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:52 م
الدواجن
الدواجن
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البهي عمرو
قال  حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية، إن القليوبية من المحافظات الرائدة فى إنتاج الدواجن، موضحًا أنهم ينتجون حوالى مليار و92 مليون بيضة من 235 ألف دجاجة فى العام.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة خلال مداخلة على قناة دى إم سي،  أنهم يعملون على الاكتفاء الذاتي من البيض واللحوم البيضاء.

ولفت وكيل وزارة الزراعة إلى أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية قالت أن مصر خالية من انفلونزا الطيور.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن  الاعتماد الدولى يساعد فى إعادة تصدير الدواجن للخارج بعد توقفها فى 2006.

وأوضح أنهم يقومون بكل التدابير الاحترازية فى المحافظة وذلك لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

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