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أخبار البلد

أهم الأخبار.. فيسبوك يحذف 88 إعلانا لـ ترامب.. مصرع مذيع في حادث مؤلم.. وارتفاع جديد في الحرارة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:37 م
أهم الأخبار
أهم الأخبار
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الاخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي : 

ارتفاع جديد في الحرارة.. الأرصاد: طقس الغد حار يصاحبه رياح محملة بالأتربة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا السبت، تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بكافة المحافظات، حيث يكون الطقس مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، يكون لطيف خلال ساعات الليل والرياح معتدلة تنشط أحيانا..للمزيد اضغط هنا

مقطورة طائشة.. القصة الكاملة لمصرع مذيع في حادث مروع بطوخ

كشفت معاينة النيابة لحادث مصرع المذيع محمد السرسي أن الحادث وقع بسبب انفصال مقطورة من سيارة نقل كانت تسير بسرعة جنونية على الطريق الزراعي السريع بدئراة مركز طوخ في  القليوبية مما تسبب في إطاحة سيارة المذيع ودفعها إلى داخل معرض قطع غيار سيارات على الطريق..للمزيد اضغط هنا

فيسبوك يحذف 88 إعلانا لـ ترامب..بسبب نازية هتلر والتحريض على الكراهية

يواجه عملاق التواصل الإجتماعى الأشهر في العالم "فيسبوك" العديد من الانتقادات بسبب عدم تنفيذ قرارات التحريض على العنف واتخاذ إجراء حاسم تجاه الحسابات المرتبطة بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأمر الذى وصل إلى حد انتقاد موظفي شركة فيسبوك أنفسهم للأمر..للمزيد اضغط هنا

 10 صور لـ حبيبة أحمد فلوكس الجديدة وأبرز المعلومات عنها.. شاهد

أعلن الفنان أحمد فلوكس، عن ارتباطه بالمذيعة ديالا مكي، من خلال نشره صورة لها بجانب صورته عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام".. للمزيد اضغط هنا

تحت شعار 100 مليون صحة.. الصحة تعلن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة غدا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار (100 مليون صحة)..للمزيد اضغط هنا 

خسائر كبيرة وإصابة 6.. حريق هائل يدمر مصنع أثاث و5 ورش موبيليا بدمياط
شب حريق هائل بقرية السيالة التابعة لمركز دمياط، عصر اليوم، داخل مصنع أثاث وامتدت النيران لتلهتم  5 ورش أثاث ومنازل بالقرب منه، مما أدى لخسائر مادية كبيرة وإصابة 6 أشخاص باختناقات...للمزيد اضغط هنا 

ندمت على إفساد وجهي.. تعرف على أبرز تصريحات حلا شيحة الجريئة
تعرضت الفنانة حلا شيحة، لسيل من الانتقادات عند عرض مسلسل "خيانة عهد" في الموسم الرمضاني الماضي بسبب تغير شكلها نتيجة خضوعها لعملية تجميل..للمزيد اضغط هنا 

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