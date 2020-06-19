الصين تقرر إعفاء الدول الأفريقية من القروض

قرر الرئيس الصيني شي جين بينج، أن تلغي بلاده القروض بدون فوائد للدول الأفريقية.





وقال الرئيس الصيني خلال القمة الصينية الأفريقية، إن الدول الأفريقية الأكثر تضررا من الوباء ستمنح أيضا تمديد فترة تعليق الديون.





ووجه الرئيس الصيني، المؤسسات المالية الصينية بضرورة إجراء "مشاورات ودية" مع الدول الأفريقية "لوضع ترتيبات للقروض التجارية بضمانات سيادية". بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية.





وتابع الرئيس الصيني أن بلاده ستعمل مع الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين لمساعدة استجابة أفريقيا لفيروس كورونا ، والقيام بذلك بطريقة تحترم إرادة القارة الأفريقية.





وفيما يتعلق بالفيروس قال الرئيس الصيني إن الدول الأفريقية ستكون من بين الدول الأولى التي تستفيد من لقاح صيني. وستواصل الصين أيضا بناء المستشفيات في جميع أنحاء إفريقيا.





وبحسب الوكالة الإثيوبية، ستقوم الصين ببناء مقر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا .



