خبراء طب بأمريكا: لقاح الحصبة يحمي من كورونا ويقلل أعراضه

كشف خبراء الطب، أنه يمكن استخدام لقاح MMR المضاد للحصبة ومرض الغدة النكاف والحصبة الألمانية في الحماية من فيروس كورونا من خلال تعزيز جهاز المناعة وتقليل خطر الأعراض القاتلة.

ووفقًا للخبراء الأمريكيين، يجب إعطاء اللقاحات المعززة للأفراد الضعفاء،بما في ذلك العاملين في المستشفيات ورعاية المنازل أولًا ثم المواطنين.





وأشارت الأبحاث إلى أن هذا اللقاح أوقف الالتهاب الشديد دون أن تتسبب في أي من الآثار الجانبية، ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال عالم المناعة بول فيديل من جامعة ولاية لويزيانا: "قد يكون التطعيم باستخدام لقاح MMR مفيدًا بشكل خاص للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين قد يتعرضون بسهولة لفيروس كورونا".

وأوضح دكتور فيدل أن اللقاحات المشابهة للقاح الحصبة بدأ أن لها بعض الفوائد غير المحددة بالإضافة إلى قدرتها على تعزيز المناعة فيروس كورونا.

وقال فيدل إن الأحداث الأخيرة قدمت مؤشرات على أن الفرضية قد تكون قابلة للتطبيق في الممارسة العملية.

وأوضح أن في البحرية الأمريكية يتم إعطاء لقاح MMR jab لجميع المجندين، لافتا إلى أن حين تفشى كورونا بين طاقم حاملة الطائرات USS Roosevelt كانت أعراض كورونا أكثر اعتدالًا في 955 من البحارة الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا حيث لم تنقل سوى حالة وحدة إلى المستشفى.



