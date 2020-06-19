أخبار الحوادث .. الداخلية تنهى استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة.. وتفاصيل مصرع مذيع في حادث بطوخ

نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها كالآتي:









التحقيق مع ٧ من المتورطين فى مقتل سائق بموقف سرفيس دار السلام

القى رجال الامن بالقاهرة القبض على ٧ سائقين لتورطهم فى مقتل زميلهم أثر نشوب مشاجرة داخل موقف سرفيس بمنطقة دار السلام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.









مقطورة طائشة.. القصة الكاملة لمصرع مذيع في حادث مروع بطوخ

كشفت معاينة النيابة لحادث مصرع المذيع محمد السرسي أن الحادث وقع بسبب انفصال مقطورة من سيارة نقل كانت تسير بسرعة جنونية على الطريق الزراعي السريع بدئراة مركز طوخ في القليوبية مما تسبب في إطاحة سيارة المذيع ودفعها إلى داخل معرض قطع غيار سيارات على الطريق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.









بحيازتهم هيروين وأسلحة نارية.. القبض على 8 عناصر إجرامية في مداهمة بؤرة شديدة الخطورة بالبراجيل.. صور

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى استهداف بؤرة شديدة الخطورة للإتجار فى المواد المخدرة وضبط 8 عناصر إجرامية بحيازتهم قرابة 7 كيلو جرام لمخدر الهيروين وكمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

خالفوا قرار حظر البناء.. الداخلية تضبط ١٠٢ شخص خلال ٢٤ ساعة

واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.. توزيع سلع غذائية على الأسر الأكثر احتياجا

تقوم وزارة الداخلية من خلال مبادرة " كلنا واحد " بتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأكثر إحتياجًا إعتبارًا من يوم السبت 20 الجارى وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين وإستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين وبمناسبة الإحتفال بثورة 30 .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.









إعلانات وهمية على التليفزيون.. ضبط فتاة نصبت على المواطنين بزعم منحهم قروضا ميسرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ربة منزل لقيامها بالإشتراك مع آخر فى ممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بدعوى تقديم تسهيلات للحصول على قروض ميسرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.









هساعدك تغش فى الامتحان.. ضبط طالب يروج لبيع سماعات صغيرة على فيسبوك

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لبيع سماعات صغيرة الحجم لإستخدامها فى أعمال الغش داخل لجان إمتحانات الثانوية العامة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.









خلال 24 ساعة.. ضبط 3562 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.









خالفوا الحظر.. الداخلية تضبط ٤٥٨١ شخصا و٢٧٢٧ مركبة خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.









نقل الأوراق للجان ومنع التجمع أمامها.. الداخلية تنتهى من خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة

أنهت أجهزة وزارة الداخلية إستعدادتها لتأمين إمتحانات الثانوية العامة المقرر لها 21 يونيو الجارى، بإعتماد خطط التأمين التى تشمل الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان التى تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الإمتحان.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





استعدادا للامتحانات.. الداخلية تعقم لجان الثانوية العامة بالسجون

قام قطاع السجون بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بتجهيز عدد من اللجان لـ امتحانات الثانوية العامة بالسجون المختلفة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





إصابة 8 أشخاص بحادث اصطدام سيارة ملاكى برصيف الطريق الصحراوى بوادى النطرون