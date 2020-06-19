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حوادث

الإنقاذ النهري بالدقهلية يكثف الجهود للعثور على جثة طفل غرق في مياه النيل

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:09 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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همت الحسينى
تكثف قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية من جهودها لانتشال جثة طفل غرق في مياه النيل أمام قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا جرفه التيار لعدم إجادته السباحة أثناء الاستحمام.  

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من النجدة، يفيد بورود بلاغ بغرق طفل في مياه النيل أمام قرية ميت عنتر التابعة للمركز.

وانتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين غرق طفل يدعى علي إبراهيم عرفات ١٠ أعوام ، و مقيم بقرية ميت عنتر جرفته المياه أثناء الاستحمام لعدم إجادته السباحة بالقرب من نقطة سماد طلخا اتجاه ميت عنتر.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة فيما تكثف قوات الإنقاذ النهرى من جهودها لسرعة العثور على الجثة وانتشالها. 

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.
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