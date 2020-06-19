فيديو جراف.. كواليس يرويها المصريون العائدون من ليبيا

شهدت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية استضافة بعض الشباب المصريين العائدين من ليبيا، وقد أعرب معظمهم عن ندمه الشديد لاتخاذه قرار الخروج من مصر، وروى آخرون أصعب اللحظات التى تعرضوا لها من قبل الجماعات التى احتجزتهم.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كافة أجهزة الدولة المعنية بتحرير المصريين، ووصل المصريين إلى منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية.





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ونجحت الأجهزة المصرية في إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى البلاد، ولمزيد من التفاصيل حول كواليس اختطاف العائدين من ليبيا، شاهد الفيديو جراف التالى.