AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديو جراف.. كواليس يرويها المصريون العائدون من ليبيا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:02 م
المصريين العائدين
المصريين العائدين من ليبيا
Advertisements
البهي عمرو - إعداد: ايمان عبداللطيف

شهدت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية استضافة بعض الشباب المصريين العائدين من ليبيا، وقد أعرب معظمهم عن ندمه الشديد لاتخاذه قرار الخروج من مصر، وروى آخرون أصعب اللحظات التى تعرضوا لها من قبل الجماعات التى احتجزتهم.

 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كافة أجهزة الدولة المعنية بتحرير المصريين، ووصل المصريين إلى منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية.


اقرأ أيضا:


ونجحت الأجهزة المصرية في إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى البلاد، ولمزيد من التفاصيل حول كواليس اختطاف العائدين من ليبيا، شاهد الفيديو جراف التالى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عودتهم عقب 72 ساعة فقط .. الأجهزة المعنية ومحافظ مطروح في استقبال 23 مصريا المحتجزين في ليبيا

صور المصريين المحتجزين في ليبيا من داخل الأتوبيس الخاص بهم فور وصولهم منفذ السلوم البري

فخور بأنني مصري.. صلاح عبد الله يعلق على عودة المحتجزين في ليبيا.. شاهد

والدة أحد العائدين من ليبيا: ملناش غير الرئيس السيسي بعد ربنا

مكنتش بنام.. والدة شابين عائدين من ليبيا: بدعي للرئيس ليل نهار

بعد تحريرهم.. المصريون العائدون من ترهونة الليبية في طريقهم إلى محل إقامتهم في بني سويف

ترشيحاتنا

"بطانية" تنقل عدوى كورونا إلى طفل عمره عامان | شاهد

احترام الإرادة.. الصين تغازل أفريقيا بشطب الديون المستحقة

خبير سوداني: سد النهضة مبني على أراضينا

متوسطة الحجم.. تويوتا فنزا كروس اوفر تعود من جديد .. صور

الجيش الليبي يدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه شرق مصراتة والهلال النفطي.. شاهد

فى ليلة الزفاف.. مصرع 3 فتيات بينهن عروسة إثر سقوط سيارتهن بترعة فى ديرمواس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سرب من النحل يغزو منزلا ويروع سكانه 5 أيام متواصلة | شاهد

بـ التول .. سمية الخشاب بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد

متوسطة الحجم.. تويوتا فنزا كروس اوفر تعود من جديد .. صور