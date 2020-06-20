فيديو جراف.. مظاهرات واحتجاجات تونس

تواجه الحكومة التونسية مزيدا من الضغوط؛ إثر تظاهر مئات التونسيين فى 3 مدن هي "القيروان وتطاوين والنفيضة"؛ للمطالبة بالتنمية والتشغيل وتنفيذ اتفاقيات سابقة تم توقيعها مع الحكومة.

وشهدت منطقة حاجب العيون بالقيروان حالة من الغضب والاحتقان وأعلنت دخولها في إضراب عام للمطالبة بتفعيل قرارات الحكومة المعلنة عام 2017 لصالح المنطقة مع إغلاق المؤسسات العامة والمحال أبوابها.





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وجاءت هذه المسيرة عقب فشل اجتماع بين الاتحاد العام التونسي للشغل.





ولمزيد من التفاصيل حول مظاهرات وإحتجاجات فى تونس لهذا السبب، شاهد الفيديو جراف التالى...