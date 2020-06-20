AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديو جراف.. مظاهرات واحتجاجات تونس

السبت 20/يونيو/2020 - 04:02 م
مظاهرات تونسي
مظاهرات تونسي
Advertisements
سمر صالح - إعداد: ايمان عبداللطيف

تواجه الحكومة التونسية مزيدا من الضغوط؛ إثر تظاهر مئات التونسيين فى 3 مدن هي "القيروان وتطاوين والنفيضة"؛ للمطالبة بالتنمية والتشغيل وتنفيذ اتفاقيات سابقة تم توقيعها مع الحكومة.

 

وشهدت منطقة حاجب العيون بالقيروان حالة من الغضب والاحتقان وأعلنت دخولها في إضراب عام للمطالبة بتفعيل قرارات الحكومة المعلنة عام 2017  لصالح المنطقة مع إغلاق المؤسسات العامة والمحال أبوابها.


اقرأ ايضا:


وجاءت هذه المسيرة عقب فشل اجتماع بين الاتحاد العام التونسي للشغل.


ولمزيد من التفاصيل حول  مظاهرات وإحتجاجات فى تونس لهذا السبب، شاهد الفيديو جراف التالى...

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو جراف .. مظاهرات بلبنان تتجدد وإشعال النيران في مبني إداري شهير

إضراب عام في تونس والآلاف في الشوارع.. وكورونا السبب

شاهد.. إضراب عام واحتجاجات في 3 مدن تونسية

ترشيحاتنا

أنا بحبك.. محمد رمصان يحرج أحد متابعيه على إنستجرام

الأهلي: علاقتنا بلاعبينا قائمة على الاحترام.. وفتحي وعاشور وإكرامي في مران الفريق

جيشنا يحمي ولا يهدد..الرئيس السيسي يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية.. فيديو

السماء تمطر ثعابين.. مسن يتفاجأ بسقوط 3 ثعابين فوق رأسه في الشارع.. صور

أبيض وأزرق ومشجر.. تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات

أخبار الرياضة.. آري بابل فى الزمالك.. والأهلي يصعد "الفيراري" ويؤجل تجديد عقد فايلر

AdvertisementS

تفقد المقاتلات الجوية.. 3 رسائل قوية من الرئيس السيسي عن الجيش

بشرى سارة.. السعودية تعود للحياة الطبيعية وتودع حظر التجول

لمدة 3 سنوات.. آري بابل يعلن توقيعه لـ الزمالك رسميا

حيثيات الإدارية العليا لمعاقبة مسئولين رقصوا بالمزمار داخل مستشفى أبو حمص..فيديو

الامتحان بكرة.. التعليم: مفيش تأجيل وهذا هو جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي

ثلاثة أعراض ثبتت رسميا.. الرابطة الطبية الشرق أوسطية تصرح باستخدام هذه الأدوية لعلاج كورونا

ينضم للتدريبات.. الأهلي يصعد الفيراري للفريق الأول

أصحاب هذا الهرمون المرتفع بالجسم أكثر عرضة للوفاة بكورونا

الرذاذ أكثر شيوعا.. خبير صيني: لا دليل على انتقال فيروس كورونا عبر تناول الأطعمة الحاملة له

استدرجها وتعدى عليها جنسيا.. بقال يعتدي على طفلة بالزقازيق

شهداء الواجب.. ائتلاف معلمي مصر ينعى 3 من مراقبي امتحانات الثانوية العامة في حادث بالبحر الأحمر

تحت شعار 100 مليون صحة.. هالة زايد: بدء العمل بمبادرة علاج الأمراض المزمنة في 8 محافظات اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: الأطفال الأكبر سنا أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا

بوروندى تقهر كورونا.. تنصيب الرئيس الجديد رغم كوفيد 19.. وندايشيميي يؤكد: سنعمل على تعزيز اقتصادنا وضمان العدالة الاجتماعية.. استمرار التعليم الابتدائي المجاني بناءً على توصية نكورونزيزا

بلون شعر جديد.. منة فضالى بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار..شاهد