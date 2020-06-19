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بعد إعادة فتح الطيران .. استقبال حافل لأول راكب بمطار فيينا .. فيديو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:32 م
صدى البلد
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أسامة علي

قال الإعلامى أحمد مجدي، إن 71 دولة حددت موعد إعادة فتح الطيران المدني بعد توقفه منذ بداية حائجة فيروس كورونا.


وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن عودة الطيران في الـ 71 دولة ستتم وفق جدول زمني نشرته المنظمة العالمية للطيران المدني.


وأشار مجدى إلى أن إعادة فتح رحلات الطيران بدأت منتصف يونيو الجاري.


وأوضح مجدى، أنه وفقا لتصريحات وزارة الطيران في مصر فأن رحلات الطيران المدني ستبدأ من أول يوليو، لافتا إلى أن خسائر وقف الطيران على مستوى العالم وصلت لـ 84 مليار دولار.

 وعرض مجدى، فيديو استقبال حافل لأول راكب للطيران بمطار فيينا بعد إعادة فتح رحلات الطيران.

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