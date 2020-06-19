سيارات إسعاف وكواشف حرارية .. خطة الصحة لتأمين امتحانات الثانوية العامة في كفر الشيخ

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، استعداد مديرية الصحة بخطة لتأمين لجان الثانوية العامة صحيًا وذلك من خلال تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





ووجهت سلام، بالالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل لجان الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب والمراقبين بحيث لا تزيد اللجنة عن 14 طالبًا وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.





وأكدت الدكتورة سوسن سلام، على تأمين سيارات الإسعاف لجميع لجان الثانوية العامة فضلًا عن تأمين الطرق والمدارس في الداخل والخارج، وتواجد الأطباء المتخصصين والزائرات الصحيات داخل اللجان، وتوفير المواد المطهرة والمعقمة وكواشف rapid test لقياس درجة حرارة الطلاب والمدرسين قبل دخول اللجان.





وقالت سلام، إن وزيرة الصحة أكدت على أن الفئات العمرية الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد من 10 إلى 19 عامًا، مؤكدة توفير كافة الرعاية الطبية والإجراءات الاحترازية والوقائية على أكمل وجه والتواصل المستمر مع غرفة عمليات الصحة والمحافظة لمتابعة الموقف أولًا بأول منذ بدء الامتحانات وحتى نهايتها.





وفي سياق متصل، رفع مرفق الإسعاف، بقيادة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير عام الإسعاف، درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز المحافظة حيث وصلت أعداد سيارات أسطول هيئة الإسعاف المصرية كفر الشيخ إلى 100 سيارة إسعاف مجهزة مع نسبة تشغيل تتراوح من 70 إلى 80% لكل قطاع خلال فترة تنفيذ الخطة.





وأشار مرفق الإسعاف إلى وضع السيارات العاملة في حالة استنفار خارجي على الطرق طول فترة تنفيذ الخطة، فضلًا عن تمركز السيارات في الأماكن المحددة والتمركزات على الطريق الدولى الساحلى.





وأكد مرفق الإسعاف على متابعة السيارات فى كل قطاع، بواقع مشرفين للعمل الميدانى لمده 24 ساعة يوميًا لمتابعة السيارات فى أماكن تواجدها والإشراف على تسليم وتسلم السيارات فى المواعيد المحددة ومتابعة تجهيز السيارات من الأجهزه الطبية والميكانيكية لتكون جاهزة للخدمة الإسعافية والتحرك مع السيارات وتوجيها فى موقع الحدث.



