مصر كلها خير .. عائد من ليبيا: مكناش نتوقع أننا هنرجع بالسرعة دي.. فيديو

قال رجب عبدالصمد، أحد المصريين العائدين من ليبيا، إنهم لم يتوقعوا أن يعودوا بهذه السرعة.
وأضاف رجب عبدالصمد خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "كنا راجعين مصر تاني، وقابلتنا بوابة تبع حكومة الوفاق، وأول ما عرفوا أننا جايين من ترهونة اتهمونا بأننا بنشتغل مع خليفة حفتر".
وتابع: "فضلوا يقولوا إننا بنحارب مع الخليفة حفتر، وفضلوا يقولوا احنا عندنا 5 ألاف شهيد.. وكأننا احنا اللى موتناهم.. مع أن احنا عمال غلابة مالناش في أي حاجة".
وأردف: "معرفناش نتفاهم معاهم.. ومكناش نعرف أننا بنتصور فيديو غير بعدما أطلقوا سراحنا".
وأضاف رجب عبدالصمد خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "كنا راجعين مصر تاني، وقابلتنا بوابة تبع حكومة الوفاق، وأول ما عرفوا أننا جايين من ترهونة اتهمونا بأننا بنشتغل مع خليفة حفتر".
وتابع: "فضلوا يقولوا إننا بنحارب مع الخليفة حفتر، وفضلوا يقولوا احنا عندنا 5 ألاف شهيد.. وكأننا احنا اللى موتناهم.. مع أن احنا عمال غلابة مالناش في أي حاجة".
وأردف: "معرفناش نتفاهم معاهم.. ومكناش نعرف أننا بنتصور فيديو غير بعدما أطلقوا سراحنا".
وأشار إلى أنهم علموا بتدخل مصر لعودتهم، قائلا: "لما مصر صرحت بأنها مش هتسيب حق ولادها وهترجعهم ارتحنا.. بس متوقعناش أننا نرجع بالسرعة دي.
وأضاف: "نصيحتنا لأي حد بيفكر يسافر بطريقة غير شرعية بلاش دا أكبر غلط وبالذات ليبيا عشان بلد كلها حرب، متابعا: "الرئيس منعنا من أننا نخرج بره بلادنا بس الحقيقة احنا مسمعناش كلامه، ومصر كلها خير وبناكل وبنشرب الحمدلله".
وأضاف: "نصيحتنا لأي حد بيفكر يسافر بطريقة غير شرعية بلاش دا أكبر غلط وبالذات ليبيا عشان بلد كلها حرب، متابعا: "الرئيس منعنا من أننا نخرج بره بلادنا بس الحقيقة احنا مسمعناش كلامه، ومصر كلها خير وبناكل وبنشرب الحمدلله".