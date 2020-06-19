مصر كلها خير .. عائد من ليبيا: مكناش نتوقع أننا هنرجع بالسرعة دي.. فيديو

وأشار إلى أنهم علموا بتدخل مصر لعودتهم، قائلا: "لما مصر صرحت بأنها مش هتسيب حق ولادها وهترجعهم ارتحنا.. بس متوقعناش أننا نرجع بالسرعة دي.



وأضاف: "نصيحتنا لأي حد بيفكر يسافر بطريقة غير شرعية بلاش دا أكبر غلط وبالذات ليبيا عشان بلد كلها حرب، متابعا: "الرئيس منعنا من أننا نخرج بره بلادنا بس الحقيقة احنا مسمعناش كلامه، ومصر كلها خير وبناكل وبنشرب الحمدلله".

قال رجب عبدالصمد، أحد المصريين العائدين من ليبيا ، إنهم لم يتوقعوا أن يعودوا بهذه السرعة.وأضاف رجب عبدالصمد خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "كنا راجعين مصر تاني، وقابلتنا بوابة تبع حكومة الوفاق، وأول ما عرفوا أننا جايين من ترهونة اتهمونا بأننا بنشتغل مع خليفة حفتر ".وتابع: "فضلوا يقولوا إننا بنحارب مع الخليفة حفتر، وفضلوا يقولوا احنا عندنا 5 ألاف شهيد.. وكأننا احنا اللى موتناهم.. مع أن احنا عمال غلابة مالناش في أي حاجة".وأردف: "معرفناش نتفاهم معاهم.. ومكناش نعرف أننا بنتصور فيديو غير بعدما أطلقوا سراحنا".