إعلامية سعودية: "الموسيقى في مدارسنا من 40 سنة والمعارضين للفن اختفوا"

قالت الإعلامية السعودية سهى الوعل، إن تدريس الموسيقى في المدارس السعودية بدأ منذ 40 عاما.





وأضافت سهى الوعل مداخلة مع برنامج "آخر الأسبوع" عبر قناة "صدى البلد" أن الأصوات المعارضة للفن فى السعودية تختفى سريعا، وأن الجميع يطالب بدراسة الفن والموسيقى.





وتابعت سهى الوعل، أن الموسيقى والفن تدرس حاليا في ثلاث جامعات، ومع الوقت ستعلن جميع الجامعات جاهزيتها لتدريس الموسيقى.





وأشارت الإعلامية السعودية، إلى الجمهور السعودي متشوق للفن، وأنه يوجد معاهد للسينما خاصة، وستكون هناك معاهد للفن والموسيقى تحت مظلة وزارة الثقافة.





وكان وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود كشف عن إدراج بعض الجامعات السعودية أقسامًا تعليمية في الموسيقى والمسرح والفنون.