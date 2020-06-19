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تعليم

شبل ونص.. مشروع تخرج لزيادة الوعي بأهمية الرياضة بجامعة عين شمس

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:18 م
طلاب اداب عين شمس
طلاب اداب عين شمس
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حسام الفقي
مع اقتراب امتحانات السنوات النهائية وفي إطار سباق مشاريع التخرج لهذا العام أسس مجموعة من ١٩ طالبا تحت إشراف حنان الليثي مدرس مساعد بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة عين شمس، مشروع تخرج كحملة إعلانية تحت مسمي'' شبل ونص '' كأول مركز صحي ورياضي للأطفال في مصر.


قالت اميرة رأفت طالبة بالفرقة الرابعة كلية الاداب جامعة عين شمس لـ صدي البلد ان فكرة المشروع جاءت بعد ما توصلت إليه الأجيال الحالية إن الرياضة هي وسيلة الحصول على جسد سليم معافي، ووسيلة للوقاية من الأمراض والتخلص منها، وعمل فريق شبل ونص علي إبراز هذه الأهمية للأطفال ومدي ارتباط صحتهم بحياتهم الرياضية بشكل أساسي، ونموهم بشكل سليم ، وذلك بتنوع الرياضات في المركز كالباليه و الجمباز و الكاراتيه و صالات اليوجا و الزومبا.

 
وأضافت أن المشروع يعد لأول مرة صالة ألعاب رياضية تحتوي علي آلات تناسب أعمار الأطفال تحت إشراف صحي و عيادة تغذية و مدربين علي أعلى مستوي. 

وفي الوقت الحالي دشن الفريق حملته على فيسبوك وانستجرام.
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