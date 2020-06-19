AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

من شهر العسل.. ظهور خاطف لنجم الزمالك مصطفى محمد.. شاهد

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:59 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
Advertisements
محمد بدران

شارك مصطفى محمد مهاجم نادى الزمالك جمهوره على انستجرام صورا جديدة له من شهر العسل.


وظهر نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر بإطلالة صيفية داخل أحد المنتجعات السياحية أثناء قضاء شهر العسل.


واحتفل مصطفى محمد بحفل زفافه الأسبوع الماضي واقتصر عقد القران على التواجد الأسري وبعض المقربين من اللاعبين فقط، تنفيذا للقرارات التي أعلنها مجلس الوزراء مسبقا بمنع التجمعات وغلق كل الفنادق الخاصة بالأفراح للحد من انتشار فيروس كورونا.


ويخوض لاعبو الفريق الأبيض تدريبات منزلية على فترتين خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.


يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.


ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

View this post on Instagram

Life’s a beach 🤞🏻😎

A post shared by Mostafa Mohamed (@mostafamohamed.11) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدريبات شاقة لـ مصطفى محمد نجم الزمالك في العزل المنزلي.. فيديو

كارتيرون يمنح نجم الزمالك الضوء الأخضر للرحيل عن الفريق

رغم كورونا.. مصطفى محمد نجم الزمالك يحتفل بزواجه

ربنا يتمملك بخير.. أيمن عبد العزيز يهنئ مصطفى محمد بحفل زفافه

لاعب الزمالك يهنئ مصطفى محمد بعقد قرانه

أوباما مهنئا مصطفى محمد بحفل زفافه: مبروك يا هداف

ترشيحاتنا

إسماعيل المازني يكشف سر التطور البدني الرهيب لـ محمد صلاح

500 ألف دولار .. الزمالك يحصل على توقيع أري بابل نجم أول أغسطس

صلوا في رحالكم..عالم أزهري: فتح المساجد خلال فترة الأوبئة معصية لله

إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوي واستمرار تواجدها بالعناية المركزة

اتفاقية تمويل بين إثيوبيا والبنك الدولي بـ 250 مليون دولار

دراسة: فيروس كورونا يستهدف أصحاب الأمراض المزمنة بسبب الـ ACE2

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة حيرت الأطباء.. مريضة تعاني من أعراض كورونا 3 أشهر ونتيجة فحصها سلبية

نتيجة مذهلة .. كوب يوميا من هذا المشروب يخلصك من آلام الركبة والمفاصل

رسميا .. ظهور مرسيدس AMG E63 S سيدان الجديدة 2021.. صور