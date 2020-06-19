من شهر العسل.. ظهور خاطف لنجم الزمالك مصطفى محمد.. شاهد

شارك مصطفى محمد مهاجم نادى الزمالك جمهوره على انستجرام صورا جديدة له من شهر العسل.





وظهر نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر بإطلالة صيفية داخل أحد المنتجعات السياحية أثناء قضاء شهر العسل.





واحتفل مصطفى محمد بحفل زفافه الأسبوع الماضي واقتصر عقد القران على التواجد الأسري وبعض المقربين من اللاعبين فقط، تنفيذا للقرارات التي أعلنها مجلس الوزراء مسبقا بمنع التجمعات وغلق كل الفنادق الخاصة بالأفراح للحد من انتشار فيروس كورونا.





ويخوض لاعبو الفريق الأبيض تدريبات منزلية على فترتين خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.





يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.



