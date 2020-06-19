بلطجي يسحل سيدة ويضربها بـ لوح تزلج في وجهها.. فيديو

أظهرت لقطات صادمة، لبلطجي يلقي لوح تزلج في وجه سيدة بكل عنف، وسقطت على الأرض على الفور.





وكشف مقطع تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الأسبوع هجوما مروعا على سيدة من قبل بلطجية في المنطقة 28 في مدينة هارلم الأمريكية.





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ويبين الفيديو المنشور عبر صحيفة ديلي ميل البريطانية، الرجل ، يرتدي غطاء رأس أسود ، ويحمل لوح التزلج ويتجه تدريجيًا نحو سيدة تقف في الشارع، بينما يقوم اصدقاء الشاب بتصويره وهو يحاول ضرب لوح التزلج في وجه السيدة.





وبينما كانت تنظر السيدة إلى هاتفها ضرب الرجل بقوة لوح التزلج على وجهها، مما دفعتها هذه الضربة إلى السقوط على الأرض.





وتحاول الشرطة القبض على المتهم.