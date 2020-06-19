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لن ينجح عربيا.. اِعرف تفاصيل خاصية التغريد بالصوت الجديدة من تويتر | فيديو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:55 م
صدى البلد
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عادل نصار
تناول برنامج "منصات" المذاع عبر شاشة "سكاي نيوز" مساء اليوم الجمعة، ردة فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، تويتر، يوتيوب"، على خاصية التغريد بالصوت الجديدة من تويتر.

وعلق أمير أبو يحيى خبير مواقع التواصل الاجتماعي، على الأمر قائلا: "هذه الخصية كانت مفاجأة ويطلق عليها فويس نوت، وتسمح للعمل عليها للأشخاص الذين لديهم نظام ios وليس أندرويد".

وأضاف أبو يحيى، أن هذه الخاصية جديدة ومن الممكن من خلالها أن تغرد بالصوت، لافتا إلى أنها تجربة وبعدها من المتوقع أن تتوسع لتشمل نظام أندرويد.

وتوقع خبير مواقع التواصل الاجتماعي، عدم نجاح هذا النظام في العالم العربي، موضحا أن رواد السوشيال ميديا في المنطقة العربية لا يحبون أن يسمعوا والناس تعودت على التغريد بالكتابة.

وانشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس بتجربة آخر تحديثات موقع تويتر، والذي أعلن بشكل مفاجئ عن إطلاق خاصية التغريد بالصوت لمدة دقيقتين وعشرين ثانية كحد أقصى.

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