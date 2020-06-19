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أخبار البلد

التضامن: إنقاذ طفلين بلا مأوى وإلحاقهما بدور التربية بالجيزة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:56 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
تلقى فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بلاغا يفيد بوجود طفلين بلا مأوى بمنطقة وسط القاهرة،  وعلى الفور انتقل الفريق  لمحل البلاغ، وتم العثور على الطفلين بصحبة عدد من رجال الشرطة والمبلغ.


وقام  الفريق البرنامج  بعمل جلسة دراسة حالة أولية  للطفلين  تبين من خلالها أن أحدهما يدعى (ع . م ) ويبلغ من العمر 15 عاما، وأنه ترك المنزل بسبب انفصال الاب والام وزواج الأم من آخر، فأنتقل للعيش مع أهل الأب فأساءت  معاملته مما لجأ  للشارع.

أما عن الطفل الاخر فيدعى ( ع . ا) يبلغ من العمر 15 عاما ايضا  لاذا هو الآخر بالفرار للشارع هربًا من قسوة الجدة بعد أن استقر به الحال للعيش معها بعد انفصال ابويه وزواج كل منهم من اخر.

 قام فريق البرنامج باتخاذ الاجراءات اللازمة لالحاق الابناء بدور التربية بالجيزة لتوفير مسكن أمن لهم وتوفير حياة  كريمة لهم ، وسيتولى مسئول ادارة الحالة  بفريق البرنامج  استكمال ملفات الأبناء وتوفير كافه الخدمات اللازمة لاستقرار حياتهم بشكل طبيعى.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الاطفال بلامأوي من ١٧ وحدة متنقلة تجوب ١٣ محافظة هي الاعلي كثافة للاطفال.
 
وطالبت الوزارة بضرورة الابلاغ عن الاطفال والكبار بلاماوي علي الخط الساخن ١٦٤٣٩ ومن خلال صفحة الوزارة والبرنامج علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
التضامن: إنقاذ طفلين بلا مأوى وإلحاقهما بدور التربية بالجيزة
التضامن: إنقاذ طفلين بلا مأوى وإلحاقهما بدور التربية بالجيزة
التضامن: إنقاذ طفلين بلا مأوى وإلحاقهما بدور التربية بالجيزة
التضامن: إنقاذ طفلين بلا مأوى وإلحاقهما بدور التربية بالجيزة
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