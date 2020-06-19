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مرأة

نشرة المرأة و الصحة.. تأثير كورونا على المخ.. أضرار غلي الماء مرتين.. الوقت الصحي والضار لأشعة الشمس

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:05 م
صدى البلد
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رشا عوني
نشر موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية، فيما يتعلق بالمرأة والصحة وآخر مستجدات فيروس كورونا التاجي، نستعرضها في السطور التالية


حذر الدكتور عمرو توفيق أخصائي التغذية العلاجية والسريرية من إعادة غلي الماء في الغلاية مرتين واستخدامه كما يفعل الكثير، مؤكدًا أنه في هذا الحالة تتغير طبيعة الماء وتصبح غير صحية. 

وأوضح استشاري التغذية العلاجية أن التركيب الكيميايئ للماء يتغير عند تسخينها مرتين، وتتحول المواد الموجود بها لمواد كيميائية ضارة وتختلف طبيعة الماء تماما بعد غليها مرتين

كشفت دراسة بريطانية أن الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 لا تسبب ضررا للرئتين والقلب والكبد فقط، ولكن حذر الخبراء البريطانيون من موجة ثانية من المشاكل العصبية الخطيرة التي يمكن ان تصيب مرضى فيروس كورونا، والتي يمكن ان تتسبب في تلف دائم في الدماغ والأعصاب.

وتابع الباحثون البريطانيون، انه يمكن ان ترتبط الإصابة بفيروس كورونا المستجد بحدوث المشاكل العقلية، بما في ذلك الذهان والارتباك والهوس والاكتئاب والتعب.


أكد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، أن اشعة الشمس لها العديد من الفوائد والأضرار في وقت واحد على حسب وقت التعرض لها.

وأضاف هاني الناظر خلال مداخلة هاتفية في برنامج عيادة ten المذاع على قناة ten ، أن التعرض للشمس في فترة العصر نصف ساعة يوميا تساعد على زيادة فيتامين د في الجسم ، الذي نحتاجه جميعا في الفترة الحالية لتقوية جهاز المناعة.

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