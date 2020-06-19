نشرة المرأة و الصحة.. تأثير كورونا على المخ.. أضرار غلي الماء مرتين.. الوقت الصحي والضار لأشعة الشمس

أكد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، أن اشعة الشمس لها العديد من الفوائد والأضرار في وقت واحد على حسب وقت التعرض لها.





وأضاف هاني الناظر خلال مداخلة هاتفية في برنامج عيادة ten المذاع على قناة ten ، أن التعرض للشمس في فترة العصر نصف ساعة يوميا تساعد على زيادة فيتامين د في الجسم ، الذي نحتاجه جميعا في الفترة الحالية لتقوية جهاز المناعة.