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حوادث

عبدالتواب: عودة المصريين المحتجزين في ليبيا يؤكد حرص السيسي على أبناء مصر

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:08 م
المستشار حمدي معوض
المستشار حمدي معوض عبد التواب؛ عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر
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عمرو خليفة
أشاد المستشار حمدي معوض عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر ورئيس لجنة العلاقات العامة والخدمات بالنادي، بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية لإعادة العمال المصريين الذين كانوا محتجزين في ليبيا من قبل ميليشيات مسلحة.
   

وقال عبد التواب في تصريحات صحفية؛ إن عودة العمال المحتجزين من ليبيا يؤكد أن القيادة السياسية لا تدخر أي جهد في سبيل حماية أبنائها في كل ربوع العالم، وتؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على أبناء مصر ورعاية مصالحهم وحمايتهم من التعرض لأي أذى.

وأضاف عبدالتواب؛ أن التحرك السريع للدولة بكامل أجهزتها في هذه الواقعة يؤكد نهج القيادة السياسية في السنوات الأخيرة في التعامل مع المصريين في الخارج، الذين كان يعانون إهمالا شديدا قبل ثورة 30 يونيو.

وتابع أن عودة المصريين بهذه الصورة المشرفة تضاف إلى إنجازات الرئيس السيسي ومواقفه الخارجية التي تخرج من قيادة حكيمة أدركت حماية المواطن وحفظت له حقوقه ورفضت التهاون فيها في أي مكان بالعالم.
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