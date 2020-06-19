عشان أنا نجمة.. ابنة رضوان البرنس: محمد رمضان عسل .. فيديو

قالت الطفلة «فريدة»، التى لعبت دور إبنة رضوان البرنس فى مسلسل البرنس مع محمد رمضان، إنها أدت دورها بشكل جيد فى مشهد البكاء، قالت:«عملت الدور حلو عشان انا نجمة».
وتابعت خلال حوارها مع برنامج «أطفال ولكن»، المذاع على قناة «المحور»: «ماما بتدربني وبتحفظني الدور كويس أوي».
وأوضحت:«لما جيت أعمل المشهد أخدوا ماما مني، وانا طبعا خوفت»، متابعة:«المخرج قالي في المشهد أقعدي على الأرض».
وعن تعامل المخرج محمد سامي معاها قالت:«لا مبيزعقش.. وانا بحبه».
وأضافت:«لما كنت بروح التصوير كنت بحب أروح أسلم علي طنط فدوى (روجينا، ومحمد رمضان)، مكنش في حد بيضايقني خالص، وكنت بحبهم كلهم».
وعند سؤالها عن الفنان محمد رمضان، قالت:«بحبه وهو عسل».
وتابعت خلال حوارها مع برنامج «أطفال ولكن»، المذاع على قناة «المحور»: «ماما بتدربني وبتحفظني الدور كويس أوي».
وأوضحت:«لما جيت أعمل المشهد أخدوا ماما مني، وانا طبعا خوفت»، متابعة:«المخرج قالي في المشهد أقعدي على الأرض».
وعن تعامل المخرج محمد سامي معاها قالت:«لا مبيزعقش.. وانا بحبه».
وأضافت:«لما كنت بروح التصوير كنت بحب أروح أسلم علي طنط فدوى (روجينا، ومحمد رمضان)، مكنش في حد بيضايقني خالص، وكنت بحبهم كلهم».
وعند سؤالها عن الفنان محمد رمضان، قالت:«بحبه وهو عسل».