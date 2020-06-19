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توك شو

عشان أنا نجمة.. ابنة رضوان البرنس: محمد رمضان عسل .. فيديو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:05 م
الطفلة فريدة، نجمة
الطفلة "فريدة"، نجمة مسلسل البرنس
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اسراء صبري
قالت الطفلة «فريدة»، التى لعبت دور إبنة رضوان البرنس فى  مسلسل البرنس  مع محمد رمضان، إنها أدت دورها بشكل جيد فى مشهد البكاء، قالت:«عملت الدور حلو عشان انا نجمة».

وتابعت خلال حوارها مع برنامج «أطفال ولكن»، المذاع على قناة «المحور»: «ماما بتدربني وبتحفظني الدور كويس أوي».

وأوضحت:«لما جيت أعمل المشهد أخدوا ماما مني، وانا طبعا خوفت»، متابعة:«المخرج قالي في المشهد أقعدي على الأرض».

وعن تعامل المخرج محمد سامي معاها قالت:«لا مبيزعقش.. وانا بحبه». 

وأضافت:«لما كنت بروح التصوير كنت بحب أروح أسلم علي طنط فدوى (روجينا، ومحمد رمضان)، مكنش في حد بيضايقني خالص، وكنت بحبهم كلهم».

وعند سؤالها عن الفنان محمد رمضان، قالت:«بحبه وهو عسل».
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