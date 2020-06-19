أزمات مادية تلاحق المنشدين والقراء في زمن كورونا.. النقيب: تقدمت بمقترح لوزارة الثقافة لحل مشاكلهم.. ممدوح عامر: نقابة القراء لم تساعد الشيوخ المتضررين من كورونا

محمود التهامي:

الأغلبية من المنشدين ليس لديهم أي مصادر أخرى للرزق





ممدوح عامر:

الجميع تضرر من أزمة كورونا وخاصة صغار القراء









كشف الشيخ ممدوح عامر، القارئ بالإذاعة المصرية، عن تفاصيل يومه في ظل أزمة كورونا ومنع مراسم العزاء والتي تعد مصدر دخلهم الأساسي.









وقال عامر لصدى البلد، إنه بعد انتشار أزمة كورونا وتوقف الحياة ومنع مراسم العزاء، التزم بيته وعكف على تسجيل تلاوات قرآنية، بجانب ممارسة الرياضة في المنزل.









وأضاف عامر، أنه يفضل ممارسة الرياضة وخاصة ركوب الدراجات والخيل كما يوجد لديه في المنزل "مشاية" لممارسة الرياضة في المنزل.









وأشار إلى أن الجميع تضرر من أزمة كورونا وخاصة صغار القراء، وكذلك عمال اليومية الذين ترتبط أعمالهم بالقراء ومراسم العزاء، مثل المصورين وأصحاب الفراشات والإضاءة.









وأشار إلى أن نقابة القراء لم تقم بدورها تجاه الشيوخ والقراء الصغار ولم تقدم لهم أي دعم أو تواصل معهم بشأن هذه المسألة ومساعدة المتضررين.









قال الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين، إنه تقدم بمقترح لوزارة الثقافة أن تقوم بعمل حفلات للمنشدين على مستوى الجمهورية من خلال قصور الثقافة ومراكز الإبداع ودار الأوبرا، (أون لاين دون جمهور) بأجور تساعدهم معيشيا خاصة منشدي الصعيد.









وأضاف التهامي في تصريحات خاصة أن: الأغلبية من المنشدين ليس لديهم أي مصادر أخرى للرزق، ناهيك عن الفرق الإنشادية وما تعانيه خاصة وأن عملها يوما بيوم.









ووجه التهامي استغاثة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء حيث ناشد التهامى، المسئولين، أن يقفوا إلى جوار هذه الفئات المتضررة.









ووجّه نقيب المنشدين لوما للجهات المعنية التى تسببت فى عرقلة الموافقة وتأخير قرار مهنية نقابة المنشدين، التى من خلالها كان صندوق الأزمات والتأمينات سيكون إجباريا لكى يساعد المنشدين في مثل هذه الأزمات.









قال محمد الساعاتي المتحدث باسم نقابة القراء، إن النقابة منذ رحيل الشيخ الطبلاوي انشغلت في تداعيات رحيله، واختيار خليفة له .









واوضح الساعاتي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن نقابة القراء انشغلت منذ الشهرين الماضيين بجلسات الجمعية العمومية ولا يزال نقباء المحافظات في اجتماعات مستمرة مع القراء.









وأشار إلى أن نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم اجتمعت منذ أسبوع ، مؤكدا أن هناك جمعية عمومية فى الثلاثين من سبتمبر القادم.









أضاف الساعاتى: كان الشيخ محمد حشاد القائم بأعمال نقيب القراء في الجلسة الأخيرة، قد أعلن لجميع الحضور من قيادات النقابة وأعضاء مجلس الإدارة ونقباء المحافظات وحاتم مقلد المستشار القانونى للنقابة، تفاصيل مقابلته مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والذى كلفه فيها بتسيير أعمال النقابة عقب رحيل الشيخ الطبلاوى، حسب مواد قانون النقابة رقم 93 لسنة 1983م لحين إجراء الانتخابات، ثم كلف الشيخ حشاد، الشيخ محمود الخشت، الأمين العام للنقابة، بتشكيل لجنتين لإدارة المرحلة التى تسبق العملية الانتخابية، من حيث تنقية جداول الأعضاء وقبول تلقى الأوراق ممن لهم حق التصويت والترشيح على منصب النقيب والأعضاء، وكذا الدعاية بالصحف ووسائل الإعلام واخطار الوزارات المعنية "العدل والداخلية والأوقاف"، على أن تخطر النقابة بإنجاز المهمة فى موعد أقصاه 30 / 7 تمهيدا لعقد الجمعية العمومية فى الثلاثين من سبتمبر المقبل.









واختار الشيخ محمود الخشت، من أعضاء مجلس الإدارة لمعاونته كل من الشيخ صديق محمود صديق المنشاوى أمين الصندوق، والشيخ طه النعمانى نقيب قراء الفيوم، والشيخ محمد ناصف سلطان نائب نقيب الجيزة والشيخ ياسر عبدالباسط عبدالصمد نقيب قراء القاهرة، والشيخ وليد السيد عبدالشافى هلال نقيب قراء القليوبية.







