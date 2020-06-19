محمد رمضان يحتفل بحصوله على الترتيب الأول في إحصائية ميوزيك أوورد العالمية

احتفل محمد رمضان بحصوله في إحصائية ميوزيك أوورد العالمية للفنانين العرب على رقم "1"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام.





نشر محمد رمضان مقطع فيديو من أغنيته الشهيرة مافيا وعلق "الحمد لله رقم واحد في إحصائية ميوزيك أوورد العالمية للفنانين العرب .. ماهي إلا بداية والله الموفق والمستعان ثقة في الله نجاح".









يذكر أن محمد رمضان احتفل أول أمس بتسلمه الدرع الماسي من موقع الفيديوهات يوتيوب كأول ممثل ومُغني مصري يصل إلى١٠ مليون مشترك على اليوتيوب".





أعلن محمد رمضان عن تعاقده مع السيناريست بشير الديك لكتابة مسلسل أحمد زكي الذي يحمل اسم الإمبراطور.





حققت أغنية كورونا فيروس لـ محمد رمضان 11 مليون مشاهدة بعد مرور ثماني ايام على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.





وتعاون محمد رمضان مع محمد سامي في كليب "كورونا فيروس" وتم تصويره فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية، حيث صور سامى الكليب على مدار يومين وسط استعدادات كبيرة من تصميم الرقصات الاستعراضية والاعتماد على الصورة المبهرة.





"كورونا فيروس" هو الكليب الثاني الذى يتعاون فيه محمد سامى مع محمد رمضان، بعدما قدما سويًا كليب "رايحين نسهر" الذى تم طرحه مطلع هذا العام وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث وصلت نسبة مشاهداته على موقع يوتيوب إلى 106 مليون مشاهدة حتى الآن، حيث عاد به سامى إلى اخراح الكليبات بعد سنوات من الغياب.



