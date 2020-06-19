انتخاب مجلس وطني مخرج الأزمة | دعوات وطنية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية

في ظل المخاطر والمؤامرات التي تحيط بالقضية الفلسطينية في هذا التوقيت الحرج، وفي مقدمتها الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، دعت مجموعة من الشخصيات الفلسطينية من كل أماكن الوجود الفلسطيني إلى تنظيم انتخابات لمجلس وطني فلسطيني، باعتبار ذلك مدخلا لإعادة بناء "منظمة التحرير" الفلسطينية، ولاستعادة دورها ككيان يعبر عن الشعب الفلسطيني، في كافة أماكن وجوده، وكقائد لكفاحه، على قواعد وطنية وكفاحية ومؤسسية وتمثيلية وانتخابية.
وأكد الموقعون على ضرورة التغيير السياسي، لاسيما على ضوء التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والمتمثلة بتغوّل المشروع "الصهيوني-الأمريكي"، وتجليات الخطة الأمريكية للسلام، التي تسعى إلى تصفية قضية فلسطين وشعبها، وتشريع الاستيطان وتهويد القدس.
واستندت الشخصيات الفلسطينية في دعوتها إلى نصوص النظام الأساسي للمنظمة التي تفيد أن قاعدة الانتخابات هي الأساس، وأن التعيين ونظام المحاصصة الفصائلية (الكوتا) بمثابة استثناء، وليس العكس. وأن الحاجة للانتخابات نابعة من تعثر كل مبادرات الحوار السابقة، بحكم تمسك "فتح" بسلطتها في الضفة وتمسك "حماس" بسلطتها في غزة، مؤكدين أن خيار الانتخابات يُعيد القضية للشعب للخروج من هذا المأزق، وللحسم في التوازنات الداخلية بطريقة ديمقراطية.
ورأى الموقعون على البيان، أن تلك الدعوة تستمد مشروعيتها، من ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير، على قاعدة رؤية وطنية جامعة تستعيد التطابق بين قضية فلسطين وأرض فلسطين وشعب فلسطين، في كافة أماكن وجوده، وبالتحول من استراتيجية الصراع من أجل جزء من الأرض، فقط، إلى الكفاح من أجل الأرض كلها والصراع على الحقوق الوطنية، والحقوق الفردية والجمعية للفلسطينيين.
وطالبوا بالفصل الإداري والوظيفي بين المنظمة والسلطة، واستعادة الحركة الوطنية الفلسطينية لطابعها كحركة تحرر وطني، مؤكدين أنه من شأن انتخاب مجلس وطني، أن يُفعّل طاقات الشعب، ويرسخ روح المؤسسة والقيادة الجماعية والديمقراطية في العمل الوطني الفلسطيني.
من الموقعين على البيان:
أنيس فوزي القاسم، أحمد البرقاوي، أحمد عطاونة، أسامة كسبري، أسعد غانم، أكرم عطايا، أريج صباغ الخوري، باسل أبو حمدة، بكر عواودة، بيسان عدوان، حاتم رشيد، جابر سليمان، جميل هلال، جمال الفاضي، جمال نسيبة، جمال البرغوثي، خالد عيسى، رائف زريق، رائد جبر، سلمان أبو ستة، سعيد الحاج، سليم مهنا، صالح عياد، عبد الرحمن بسيسو، عبد الله البياري، عبد الله الكسواني، عصام نصار، عزيز المصري فراس عبد الرحمن، قاسم قاسم، قيس قدري، ماجد كيالي، نواف التميمي، طلعت دحلان، جمال زقوت، خالد أبو أحمد، خليل دياب، عمر عساف، امال خريشه، أكرم النتفة، ابراهيم نصار.
محمد حسن الحوراني، جمال زقوت، صلاح خواجا، ميسون علي، سالم خلة، بسام جميل، عمر الغباري، رسمي أبو عيسى، ناجي المرداوي، لمى حوراني، نضال مرقة، صلاح زقوت، سامي عثمان، عبدالقادر مطر ، أحمد سويسي ، علي النقيز، خيري شديد، رشيد شاهين، عامر حياتلة ، محمود الحاج، رضا الزرقا، أمجد ناصر، عماد ابو حشيش، جلال طحينة، فوزي القاسم، عمر ابو خرما، د. عليان الحسيني، يوسف السلفيتي، احمد فريجي، خليل العزة، عبد الكريم زغموط، محمود ملك، أشرف عكة، عصام حجاوي، أحمد عصفور، فراس عبد الرحمن، اكرم النتشة، محمد حسن الحوراني.
عمر الكسواني، عطا الله سعيد، مهيب عواد، حيدر المصدر، سعد عميرة،، رائد راجح المغير، ليالي عريقات، هانيا البيطار، ابراهيم برغوثي، صائب سكجها، ندى طوير ، ديما الميمي، عيسى عمرو ، جورج خليفي، ربى مسروجي، اياد مسروجي، ناصر سليم ، عماد مدموج، ابراهيم سابا، اكرم عطالله العيسة، أمل الحذوة، سمير سعد الدين، جورج ابو الزلف، محمد الفقيه، حنا عيسى، طلال ابوعفيفة، جميل طرايرة، عبد الرحمن الترك، مروان الخواجا، سمير التميمي، نوح سلامة، حسن قليبو، خليل ابو عرفة ، أمل ابوعيشة، ميساء البرغوثي، عوني الولي، يوسف قدروة.