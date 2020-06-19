انتخاب مجلس وطني مخرج الأزمة | دعوات وطنية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية

في ظل المخاطر والمؤامرات التي تحيط ب القضية الفلسطينية في هذا التوقيت الحرج، وفي مقدمتها الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، دعت مجموعة من الشخصيات الفلسطينية من كل أماكن الوجود الفلسطيني إلى تنظيم انتخابات لمجلس وطني فلسطيني، باعتبار ذلك مدخلا لإعادة بناء "منظمة التحرير" الفلسطينية، ولاستعادة دورها ككيان يعبر عن الشعب الفلسطيني، في كافة أماكن وجوده، وكقائد لكفاحه، على قواعد وطنية وكفاحية ومؤسسية وتمثيلية وانتخابية.









واستندت الشخصيات الفلسطينية في دعوتها إلى نصوص النظام الأساسي للمنظمة التي تفيد أن قاعدة الانتخابات هي الأساس، وأن التعيين ونظام المحاصصة الفصائلية (الكوتا) بمثابة استثناء، وليس العكس. وأن الحاجة للانتخابات نابعة من تعثر كل مبادرات الحوار السابقة، بحكم تمسك "فتح" بسلطتها في الضفة وتمسك "حماس" بسلطتها في غزة، مؤكدين أن خيار الانتخابات يُعيد القضية للشعب للخروج من هذا المأزق، وللحسم في التوازنات الداخلية بطريقة ديمقراطية.





ورأى الموقعون على البيان، أن تلك الدعوة تستمد مشروعيتها، من ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير، على قاعدة رؤية وطنية جامعة تستعيد التطابق بين قضية فلسطين وأرض فلسطين وشعب فلسطين، في كافة أماكن وجوده، وبالتحول من استراتيجية الصراع من أجل جزء من الأرض، فقط، إلى الكفاح من أجل الأرض كلها والصراع على الحقوق الوطنية، والحقوق الفردية والجمعية للفلسطينيين.





وطالبوا بالفصل الإداري والوظيفي بين المنظمة والسلطة، واستعادة الحركة الوطنية الفلسطينية لطابعها كحركة تحرر وطني، مؤكدين أنه من شأن انتخاب مجلس وطني، أن يُفعّل طاقات الشعب، ويرسخ روح المؤسسة والقيادة الجماعية والديمقراطية في العمل الوطني الفلسطيني.









من الموقعين على البيان:





أنيس فوزي القاسم، أحمد البرقاوي، أحمد عطاونة، أسامة كسبري، أسعد غانم، أكرم عطايا، أريج صباغ الخوري، باسل أبو حمدة، بكر عواودة، بيسان عدوان، حاتم رشيد، جابر سليمان، جميل هلال، جمال الفاضي، جمال نسيبة، جمال البرغوثي، خالد عيسى، رائف زريق، رائد جبر، سلمان أبو ستة، سعيد الحاج، سليم مهنا، صالح عياد، عبد الرحمن بسيسو، عبد الله البياري، عبد الله الكسواني، عصام نصار، عزيز المصري فراس عبد الرحمن، قاسم قاسم، قيس قدري، ماجد كيالي، نواف التميمي، طلعت دحلان، جمال زقوت، خالد أبو أحمد، خليل دياب، عمر عساف، امال خريشه، أكرم النتفة، ابراهيم نصار.





محمد حسن الحوراني، جمال زقوت، صلاح خواجا، ميسون علي، سالم خلة، بسام جميل، عمر الغباري، رسمي أبو عيسى، ناجي المرداوي، لمى حوراني، نضال مرقة، صلاح زقوت، سامي عثمان، عبدالقادر مطر ، أحمد سويسي ، علي النقيز، خيري شديد، رشيد شاهين، عامر حياتلة ، محمود الحاج، رضا الزرقا، أمجد ناصر، عماد ابو حشيش، جلال طحينة، فوزي القاسم، عمر ابو خرما، د. عليان الحسيني، يوسف السلفيتي، احمد فريجي، خليل العزة، عبد الكريم زغموط، محمود ملك، أشرف عكة، عصام حجاوي، أحمد عصفور، فراس عبد الرحمن، اكرم النتشة، محمد حسن الحوراني.



