دا هبل.. رد فعل ابنة رضوان البرنس بعد شائعات حرقها لأحداث المسلسل.. فيديو

فى مسلسل البرنس مع محمد رمضان، إن الشائعات عن أني حرقت أحداث المسلسل بعدما ظهرت في أحد البرامج غير صحيح، معقبة:

وعند التحدث عن والدتها، قالت: " بحبها أد البحر..والدنيا.

وأضافت الطفلة "امل" التي لعبت دور إبنة رضوان البرنس في المسلسل أيضا، أن والدتها ساعدتها أيضا في حفظ الأدوار، معقبة: كانت بتحفظني المشهد وبتوريني الريأكشنات، ومكنتش بغير أي حاجة في المشهد زي مابيقولوا بعمل".

وتابعت: اتعلمت من

والفريق كله التواضع، معقبة: "كنت قاعدة انا ويوسف الولد إللي طالع أخونا ومكناش نعرف أنه موجود وهو جه سلم علينا".

وأوضحت، "أول ماعملت مشهد العياط محمد رمضان خدني في حضنه وفضل يسقفلي، ومحمد سامي فضل يقول كله يسقف لأمل".