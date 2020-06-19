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توك شو

المستشار الإعلامي للجالية المصرية بإيطاليا: السيسي انتشل مصر من فوضى الإرهاب في 30 يونيو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:16 م
إسلام السويسي
إسلام السويسي
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توك شو

قال إسلام السويسي، المستشار الإعلامي للجالية المصرية بإيطاليا،إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد وزعيم دخل قلوب المصريين فأحاطوه بحبهم واكتسب حب واحترام حكومات وشعوب العالم، مشيرًا إلى أنه انتشل مصر من الفوضى والتطرف الذي كانت تعاني منه في عهد جماعة الإخوان الإرهابية. 


وأضاف السويسي خلال تصريحات تلفزيونية، أن ثورة الـ 30 من يونيو أعادت الأمل إلى المصريين في استعادة دولتهم من خفافيش الظلام وعصابات التطرف، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي تحمل المسؤولية بكل شجاعة ونال ثقة وحب المصريين في 3 يوليو حتى أصبحت مصر بفضل الله وحكمة القيادة السياسية دولة مكتملة الأركان عنيدة صلبة تتحدى الصعاب والأزمات الداخلية والخارجية بثبات وقدرة على المواجهة، وعادت بقوة تمارس دورها المحوري داخل المجتمع الدولى.


وأكد المستشار الإعلامي للجالية المصرية بإيطاليا، أن الرئيس  نجح فى توحيد المصريين على قلب رجل واحد لمواجهة الطوفان الإرهابي والمؤامرات التى تهدد بقاء وطنهم دون أن يتحول إلى نموذج مأساوي مثل دول أخرى بالمنطقة، مضيفا أنه في عهده نجح في إحداث نقلة اقتصادية كبيرة لصالح الشعب.


وأوضح السويسي، أن إعادة المصريين المحتجزين داخل ليبيا بعد 24 ساعة من القبض عليهم دليل قوي على الاستجابة السريعة التي تقوم بها القيادة السياسية من أجل الحفاظ على أبنائها في الخارج، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية لا تدخر جهدا في استعادة مصر لمكانتها الدولية والإقليمية والإفريقية ومن أجل أن تظل كرامة المواطن المصري دائما في المقدمة، موجها الشكر للرئيس السيسي والقيادة السياسية على الاهتمام بأبناء مصر في الخارج.

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