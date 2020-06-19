محافظ الغربية: ضبط 100 مخالفة تموينية فى حملات مكبرة

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية ، حملاتها المكبرة لضبط الأسواق والمخابز والمحال التجارية بمراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.





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أوضح المهندس محمد ابو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن الحملاات المكبرة خلال اليومين الماضيين اسفرت عن ضبط 100 مخالفة تموينية ، شملت 3 مخالفات تصرفات دقيق مخابز وضبط 15 شيكارة دقيق بلدى قي مخبز بلدى بحى أول طنطا قبل طرحهم للبيع فى السوق السوداء من قبل صاحب المخبز .





وأسفرت الحملات عن تحرير وضبط 8 مخالفات لمحلات جملة بدائرة ثان طنطا للبيع بأزيد من التسعيرة لسجائر كليوباترا وسوبر، و 23 مخالفة نقص وزن بعدد من المخابز .





كما تضمنت 3 مخالفات ذبح خارج المجازر ، و 33 مخالفة عدم إعلان عن الاسعار الخاصة ببيع السلع الغذائية، بالاضافة الي 30 مخالفة عدم وجود شهادة صحية للعاملين بمحلات بيع السلع الغذائية والمخابز .





كما تشكلت الحملة في ضوء تحريات الرقابة الإدارية، والمهندس محمد ابو هاشم وكيل الوزارة، وعادل فتحى مدير الإدارة، برئاسة وكيل وزاره التموين، وياسر مراد مدير الرقابة بطنطا .