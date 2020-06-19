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وزير الري الأسبق: تصرفات إثيوبيا تجعلنا نشك إنها لحساب آخرين.. فيديو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:24 م
سد النهضة
سد النهضة
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اسراء صبري
قال محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن مصر وبتوجيهات رئاسية أبدت مرونة فائقة في جميع الأوجه الخاصة بسد النهضة، متابعا: تبلورت تلك الأمور في مفاوضات واشنطن.


وأضاف "علام"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن واشنطن حاولت أن تضغط على الدول الثلاث، وذلك من أجل أن يقدم كل طرف تنازلا، من أجل الوصول إلى حل وسط يحقق معظم ما يطلبه كل طرف.


وأوضح أن بعد الوصول إلى تقدم كبير في المفاوضات، رأينا جميعا أن إثيوبيا لم تحضر الاجتماع الأخير، بالرغم من أن مصر وقعت بالحروف الأولى على الوثيقة.


وتابع وزير الري الأسبق،: دخلنا في مشاكل وفراغ زمني، موضحا كيف يتم التحرك بعدما حدث من جانب إثيوبيا وعد حضورها الاجتماع الأخير للتفاوض.


وأشار إلى وجود تدخلات عديدة من جانب الولايات المتحدة والبنك الدولي وغيرهم، ولكن بعدها بدأت إثيوبيا تصعد من لهجتها، معقبا: "تصرفات إثيوبيا تخلي الواحد يشك أن إثيوبيا بتتصرف لحساب ناس آخرين".


وأكد على أن الأمر تصعد بشكل كبير، ووجود تصعيد إعلامي شديد، بالإضافة إلى وجود لغة معادية من جانب إثيوبيا للدولة المصرية، سواء كانت للشعب أو للقيادة.

ولفت إلى أن السودان تدخلت طلبا للوساطة، متابعا: قالت ممكن نلاقي خلفية سياسية مشتركة نبدأ من خلالها التفاوض، ووافقت القيادة السياسية، وذلك لأن مصر تتبع منهج السعي دائما إلى حل يحفظ السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد على أن السودان بذلت مجهودا كبيرا وتم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات من جانب الدول الثلاث، ولكن بعدها قامت إثيوبيا بهدم كل ما وعدت به السودان.
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