حالة نادرة للغاية .. فتاة تذرف من عينيها دمًا .. صور

نقلت فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا إلى عيادة في الهند بعد أن ادعت والدتها أن ابنتها كانت تذرف الدم من عينيها.





وطلبت والدة الطفلة المساعدة من الأطباء، في نيودلهي بعد أن بدأت ابنتها تذرف دموع الدم كل يوم من عينيها لمدة أسبوع تقريبا ، على حد زعمها.









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على الرغم من الدم المتدفق على وجه الفتاة ، إلا أنها لم تشكُ من أي ألم، حتى عندما تتدفق الدماء من عينيها لعدة دقائق حوالي مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم ، وفقًا للأم.





وبعد فحص الأطباء ، تبين أن الفتاة تعاني من نزيف الدم، وهي حالة نادرة حيث يوجد الدم في الدموع، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ستار البريطانية.





وتم توثيق الحالة في The BMJ ، وهي مجلة طبية أسبوعية يراجعها الأقران ، والتي تقول إن المرض نادر ولكن هناك العديد من الأمثلة على ذلك موثقة عبر التاريخ.