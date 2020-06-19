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محافظات

إزالة 1276 تعديا وبناء مخالفا على أراض زراعية وأملاك الدولة بـ الغربية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:46 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
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أحمد على

قال د. طارق رحمي محافظ الغربية، إن إجمالي إزالة التعديات بنطاق المحافظة بلغ 1276 حالة تعدٍ متنوعة سواء علي الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء بالمخالفة منذ بدء التنفيذ في مارس الماضي وحتى اليوم.


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وأوضح محافظ الغربية، في بيان أن الحملات المكبرة أسفرت عن إزالة 551 حالة تعدٍ علي أراضي زراعية علي مساحة 26 فدان و 21 قيراط و 19 سهم، كما تم إزالة 491 بناء مخالف بعدد من المناطق بالمحافظة علي مساحة 63 ألف متر و 811 مترًا مربعا  .


وكشف المحافظ عن  استرداد 12 ألف و 65.5 مترًا مربعا من أراضي أملاك الدولة حصيلة إزالة 234 تعد وردع المخالفين .

وأكد د. رحمي ، مواصلة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة .

وشدد محافظ الغربية فى تعليماته الى روءساء مجالس المدن  والأحياء بالضرورة التصدي لمخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع قوات الأمن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

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