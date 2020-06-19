لسد عجز الموازنة.. الديوانى: الاتجاه نحو الاقتراض والتصدير.. ضرورة



وسجل عدد المصابين بفيروس كورونا نحو 8.6 مليون مصاب حول العالم منهم 4.580 مليون متعافى ونحو 459 ألف حالة وفاة، و تتصدر الولايات المتحدة المركز الأول من حيث عدد الإصابات بالفيروس حيث سجلت نحو 2.280 مليون حالة مصابة بكورونا وذلك وفقا لاخر تحديث لموقع worldometers المتخصص برصد حالات كورونا حول العالم.



وقال الدايونى ،إن الحكومة ليس لديها حل إلا التمويل بالعجز والاقتراض طويل الأجل لتخطى الازمة الحالية و مواجهة تراجع النمو الاقتصادى فى البلاد لذا على الحكومة السعى نحو الاقتراض ويكون أول استحقاق فى مدة لا تقل على 5 سنوات حتى يستعيد الاقتصاد عافيته و يصبح لديه القدرة على السداد دون التأثير على أي مخصصات أخرى.وأوضح الديوانى، أنه رغم الصعوبات والتحديات الحالية إلا أننا لدينا فرصة بتعويض نقص العملة الأجنبية من تطوير قدراتنا التصديرية والعمل على زيادة تنافسية منتجاتنا فى ظل أسواق منكمشة فى الأساس ولكن التصدير الآن مسألة حياة أو موت.وقدر البنك الآسيوي للتنمية حجم خسائر الاقتصاد العالمى الناجمة عن انتشار فيروس كورونا بقيمة تتراوح بين 5.8 تريليون و8.8 تريليون دولار خلال 2020 أى بنسبة 6.4 إلى 9.7 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.