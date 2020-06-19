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أخبار العالم

صحفي إسرائيلي: الكشف عن فضيحة كبيرة داخل مكتب نتنياهو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:40 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
نشر المراسل السياسي لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، حاييم ليفنسون،  على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، تغريدة تحت عنوان: "فضيحة أمنية خطيرة سمح بالكشف عنها".

وأشار إلى أن الفضيحة تتعلق بوجود جاسوس في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو".

وأضاف: "إن الحديث يدور بشأن سكرتيره العسكري السابق، يوحنان لوكر، الذي اختاره نتنياهو لـ المنصب الحساس".

وتابع: "كان لوكر مرشح نتنياهو لمنصب قائد القوات الجوية، وبعد ذلك عينه نتنياهو في منصب رئيس لجنة لوكر لفحص ودراسة ميزانية الجيش.

وقال ليفنسون إن لوكر خريج مؤسسة ويكسنر، وهي مؤسسة خيرية يهودية أمريكية، وتدير المؤسسة مجموعة من البرامج الخاصة بالتدريب المهني والقيادة، ويهدف إلى تعزيز التميز الإداري في القطاع العام بإسرائيل، وفي المجتمعات اليهودية حول العالم.

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