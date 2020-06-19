أبرزها حسن السير والسلوك.. الشروط القانونية لممارسة مهنة السايس.. فيديو

قال محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مهنة السايس مورد من موارد المحافظة، متابعا: ملايين الجنيهات ضايعة في جيوب ناس بتمارس البلطجة.
وأضاف "الفيومي"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن هناك نوعين من السايس، أحدهما سايس فرد ، وآخر سايس يعمل في شركة، وكلاهما سيحصلان على تراخيص لتأدية المهنة.
وتابع: هناك شروط أساسية لمهنة السايس وهي : "ألا يقل عمره عن 21 عام، حسن السير والسلوك، أي لم يصدر ضده أحكام مخلة بالشرف، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى وجود رخصة قيادة".
وأوضح أن الرخصة ستكون سنوية، وسيتم تجديدها كل عام، وفي حالة مخالفته للقانون سيتم سحب الرخصة منه، بالإضافة إلى تطبيق قانون العقوبات عليه.
وأشار إلى أن القانون حدد طرق الانضباط الخاصة بالمهنة، متابعا: أتوقع أن يتم تطبيقة بعد ثلاثة أشهر، وفي تلك الحالة سيكون هناك انضباط وفرق كبير في الشارع المصري.
وأكد أن هناك إمكانية في استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحديد إماكن الانتظار، لافتا إلى وجود رسوم تختلف من مكان لأخر.
وشدد على أنه سيكون هناك إيصالات مقابل الرسوم المدفوعة، قائلا: "هيبقي في أرقام للتواصل في حالة الشكوى، والأمر سيكون منضبط".