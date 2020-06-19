يوم العباقرة.. 19 يونيو شهد مولد 4 علماء حصلوا على جائزة نوبل

"يوم العباقرة".. شهد اليوم الجمعة 19 يونيو، مولد 4 من الحاصلين على جائزة نوبل من مختلف الجنسيات وفي مختلف المجالات سواء الطب أو الكمياء أو الفيزياء أو السلام، اختلفوا في كل شيء لكنهم اشتركوا في حصولهم على جائزة نوبل وفي يوم مولدهم 19 يونيو.
وتتكون جائزة نوبل من 6 جوائز (الفيزياء، الكيمياء، الأدب، السلام، الطب، والعلوم الاقتصادية)، تُمنح سنويا من قبل المؤسسات السويدية والنرويجية، كنوع من التقدير لجهود الأكاديميين والمثقفين ورواد التقدم الدولي والعلمي، وفقا لوصية رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل مخترع الديناميت والأب الروحي للجائزة.
ويستعرض «صدى البلد» 4 علماء ورواد ولدوا اليوم وحصلوا على جائزة نوبل:
1. إرنست تشين
السير الألماني إرنست بوريس تشين، عالم كيمياء حيوية بريطاني، ولد في 19 يونيو 1906، حصل على جائزة نوبل في الطب عام 1945 لأبحاثه في البنسلين، كما حصل على لقب "سير" عام 1969، وكُرم بعد وفاته بإطلاق اسمه على قسم الكيمياء الحيوية في إمبريال كوليج لندن وعلى طريق في مدينة كاسلبار الأيرلندية التي توفى بها.
اهتم تشين بالبحث في مضادات البكتيريا الطبيعية التي تفرزها الأحياء الدقيقة، ومن ضمنها البنسلين، حيث شرع في البحث عن تركيبه واستخدماته العلاجية، كما نجح في وضع صيغة تركيبية نظرية للبنسلين، لذلك استحق جائزة نوبل في الطب.
2. بول جون فلوري
ولد الكيميائي الأمريكي بول جون فلوري 19 يونيو 1910، حصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1974، لجهوده في مجال البوليمر، كما حصل على العديد من القلادات، منها قلادة إليوت كريسون، بريستلي، وبيركن.
ويعرف البوليمر بكونه مركب ذو وزن جزيئي مرتفع مكون من وحدات جزئية مكررة، يستخدم في العديد من القطاعات كالمواد اللاصقة، مواد البناء، الألياف، الورق، الملابس، السيراميك، الخرسانة، والأجهزة الالكترونية وغيرها من الاستخدامات اليومية.
3. آجي بور
شهد ذات اليوم عام 1922، مولد عالم الفيزياء الفيزياء الدنماركي آجي نيلز بور، الذي حصل أيضا على جائزة نوبل للفيزياء 1975، لاكتشافه العلاقة بين حركة الجسيم والحركات الجماعية للجسيمات في النواة الذرية وتطوير نظرية بناء النواة الذرية، وذلك بعد حصول والده على جائزة نوبل أيضا، حيث يعد يعد آجي بور سادس ابن يحصل على جائزة نوبل بعد والده والرابع في مجال الفيزياء.
4. أون سان سوتشي
أول من شغل منصب مستشار الدولة في ميانمار، الذي يعادل منصب رئيس الوزراء، حيث ولدت زعيمة المعارضة السابقة أون سان في 19 يونيو 1945، وحصلت على العديد من الجوائز بسبب جهودها في السلام وأبرزها جائزة نوبل للسلام عام 1991 من أجل دعمها للنضال اللاعنفوي، كما حصلت على جائزة سخاروف لحرية الفكر، جائزة جواهر لال نهرو من الحكومة الهندية، فضلا عن العديد من الجوائز العالمية في مجال الفكر منها ميدالية الكونجرس الأمريكي الذهبية، التي تعد أرفع تكريم مدني في الولايات المتحدة.