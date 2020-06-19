يوم العباقرة.. 19 يونيو شهد مولد 4 علماء حصلوا على جائزة نوبل

"يوم العباقرة".. شهد اليوم الجمعة 19 يونيو، مولد 4 من الحاصلين على جائزة نوبل من مختلف الجنسيات وفي مختلف المجالات سواء الطب أو الكمياء أو الفيزياء أو السلام، اختلفوا في كل شيء لكنهم اشتركوا في حصولهم على جائزة نوبل وفي يوم مولدهم 19 يونيو.





وتتكون جائزة نوبل من 6 جوائز (الفيزياء، الكيمياء، الأدب، السلام، الطب، والعلوم الاقتصادية)، تُمنح سنويا من قبل المؤسسات السويدية والنرويجية، كنوع من التقدير لجهود الأكاديميين والمثقفين ورواد التقدم الدولي والعلمي، وفقا لوصية رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل مخترع الديناميت والأب الروحي للجائزة.









ويستعرض «صدى البلد» 4 علماء ورواد ولدوا اليوم وحصلوا على جائزة نوبل:



