لطلاب حقوق عين شمس: إغلاق منصات تسليم الأبحاث .. الأحد

أعلن الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية حقوق جامعة عين شمس، أنه سوف يتم إغلاق جميع منصات تسليم المقالات البحثية لطلاب فرق النقل من المستوي الأول والثاني والثالث، مشيرا إلى أن كل فرقة لها منصة ترفع من خلالها مقالتها البحثية.





وأضاف الدكتور عبد المؤمن أن الإغلاق يتم في تمام الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الأحد القادم الموافق ٢١ /٦ /٢٠٢٠، ولن يتم تمديد المدة بعد هذا التاريخ، وعلى كل من لم يسلم بحوثه سرعة القيام بذلك حتى لا يعلن "راسبا".





وأوضح الدكتور عبد المؤمن خلال تصريحاته لصدي البلد أنه لا بد من مراعاة بعض الضوابط لقبول المقالة البحثية ومنها أنه لا يقتبس الطالب من مواقع الكترونية غير موثوق بها، وإذا تعامل مع مواقع إلكترونية موثوق بها لا تزيد نسبة الاقتباس عن 25%.



