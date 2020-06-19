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توك شو

مفيد فوزى يكشف عن نقاش حاد دار بين العندليب وفريد الأطرش

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:38 م
فريد الأطرش وعبد
فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ
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أسامة علي

كشف الإعلامي مفيد فوزي كواليس غضب الفنان فريد الأطرش من الفنان عبد الحليم حافظ.


وأضاف فوزى خلال حديثه ببرنامج "نظرة" عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى حمدى رزق، أن فريد الأطرش كان لا يتصل باالعندليب لتهنئته بعيد ميلاده.


وتابع الإعلامى مفيد فوزى، أن فريد الأطرش كان طيبا للغاية، لافتا إلى أنه كان هناك من يفتن بين العندليب والاطرش.

 

وأضاف فوزى، أن صحفيا جمع بين العندليب والأطرش وأثناء الحوار كانا الاثنان متربصان ببعضهما، لافتا إلى أن حافظ قال للأطرش "ما تزعلش منى أنت زى والدى".

 

وأشار فوزى إلى أن فريد الأطرش رد على عبد الحليم قائلا:"انا مش زى والدك احنا عمر واحد".

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