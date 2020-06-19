أسراب هائلة من الجراد تغزو الأرجنتين وتلتهم المحاصيل .. فيديو

تعرضت الأرجنتين لغزو من الجراد يستهلك من المحاصيل ما يكفي ٢٥٠٠ شخص يوميًا.

وانقضت أسراب الجراد الضخمة على المزارع في بلدة لانتيري الواقعة في مقاطعة سانتا في شمال الأرجنتين بعد عبورها من باراجواي المجاورة.





تظهر مقاطع الفيديو التي التقطها السكان المحليون المشهد المرعب، حيث تحجب أسراب الجراد رؤية السائقين تماما، على الطريق.





وكان على سائقي السيارات القيادة بحذر، حيث طار الآلاف من الجراد على ارتفاع منخفض، مما صطدم بعضهم بالزجاج الأمامي للسيارات.





في مقطع آخر يمكن رؤية الجراد وهو يجتاح مناطق شمال الأرجنتين، في مشهد مرعب ومخيف.





ووفقا للتقارير، اجتاحت الأسراب المقاطعات الأرجنتينية تشاكو وفورموزا بعد عبورها من باراجواي.



