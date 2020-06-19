الكهرباء والمياه.. وزير الري الأسبق يوضح أضرار سد النهضة على السد العالي.. شاهد

آلية تضمن التنمية لإثيوبيا وتضمن لمصر أيضا عدم الإضرار بحصتها من المياه، متابعا: الخبراء تجمعوا ووصلوا إلى أن في حالة الوصول إلى قواعد تخزين وتشغيل منضبطة، ستحقق

: احنا عايزين نحافظ على مستوى حصتنا واستخداماتنا المائية في مصر، حتى لا تتضرر مدن لعدم وجود

إلية التشغيل والتخزين التي تعظم من عوائد التنمية في إثيوبيا، وتقلل الإضرار إلى

وأضاف"علام"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن كل المفاوضات بدأت تدور حول

وأوضح أن بعد الاتفاق على قواعد التشغيل والتخزين سيكون هناك أضرار جسيمة سواء فيما يخص مياه الشرب أو الصناعة أو الزراعة والسياحة، بالإضافة إلى المزارع السمكية.

وأشار إلى أن السودان ستحصل على حصتها كاملة من الماء

مرورها، والباقي من

سيذهب إلى مصر، ومن ثم ستجد مصر أن حصتها من

أقل من حصتها، وبالتالي ستقوم بالسحب من السد العالي.

ولفت إلى أن نتيجة استخدام

السد العالى ستنتهي

السد وبالتالي سيؤثر ذلك على كمية الكهرباء

يولدها السد العالى، مشددا أن في حالة استخدام

السد العالي لن يكون هناك

في مصر

سنوات الجفاف.