الكهرباء والمياه.. وزير الري الأسبق يوضح أضرار سد النهضة على السد العالي.. شاهد

قال محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن الرئيس السيسي أكد على الوصول إلى آلية تضمن التنمية لإثيوبيا وتضمن لمصر أيضا عدم الإضرار بحصتها من المياه، متابعا: الخبراء تجمعوا ووصلوا إلى أن في حالة الوصول إلى قواعد تخزين وتشغيل منضبطة، ستحقق الأهداف ولكن بشرط تعاون الثلاث دول.
وأضاف"علام"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن كل المفاوضات بدأت تدور حول ما هي إلية التشغيل والتخزين التي تعظم من عوائد التنمية في إثيوبيا، وتقلل الإضرار إلى أدنى حد في السودان ومصر.
وتابع وزير الري الأسبق: احنا عايزين نحافظ على مستوى حصتنا واستخداماتنا المائية في مصر، حتى لا تتضرر مدن لعدم وجود مياه الشرب أو الصناعة.
وتابع وزير الري الأسبق: احنا عايزين نحافظ على مستوى حصتنا واستخداماتنا المائية في مصر، حتى لا تتضرر مدن لعدم وجود مياه الشرب أو الصناعة.
وأوضح أن بعد الاتفاق على قواعد التشغيل والتخزين سيكون هناك أضرار جسيمة سواء فيما يخص مياه الشرب أو الصناعة أو الزراعة والسياحة، بالإضافة إلى المزارع السمكية.
وأشار إلى أن السودان ستحصل على حصتها كاملة من الماء أثناء مرورها، والباقي من المياه سيذهب إلى مصر، ومن ثم ستجد مصر أن حصتها من المياه أقل من حصتها، وبالتالي ستقوم بالسحب من السد العالي.
ولفت إلى أن نتيجة استخدام مياه السد العالى ستنتهي مياه السد وبالتالي سيؤثر ذلك على كمية الكهرباء التي يولدها السد العالى، مشددا أن في حالة استخدام مياه السد العالي لن يكون هناك مياه في مصر أثناء سنوات الجفاف.
وأشار إلى أن السودان ستحصل على حصتها كاملة من الماء أثناء مرورها، والباقي من المياه سيذهب إلى مصر، ومن ثم ستجد مصر أن حصتها من المياه أقل من حصتها، وبالتالي ستقوم بالسحب من السد العالي.
ولفت إلى أن نتيجة استخدام مياه السد العالى ستنتهي مياه السد وبالتالي سيؤثر ذلك على كمية الكهرباء التي يولدها السد العالى، مشددا أن في حالة استخدام مياه السد العالي لن يكون هناك مياه في مصر أثناء سنوات الجفاف.