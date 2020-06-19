أستاذ طب نفسي: عسل النحل مفيد جدا لتغذية طلاب الثانوية العامة

قال الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي إنه يجب على أولياء الأمور تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب قبل امتحانات الثانوية





وأضاف بحري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي أم سي، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان ، على شاشة دي ام سي، أنه على الطلاب عدم المراجعة بعد انتهاء الإمتحان والتركيز في المادة القادمة مشيرا إلى أن وزارة التعليم اتخذت إجراءات جيدة لضمان سلامة طلاب الثانوية العامة.

وأكد أستاذ الطب النفسي أن عسل النحل مفيد جدا لتغذية طلاب الثانوية العامة وقت الامتحانات لافتا إلى ان النوم الكافي ضروري للطالب للتركيز فى امتحانات الثانوية العامة.

وأشار إلى أن انتظار بعض أولياء الأمور أمام اللجان يمثل عنصر توتر لأبنائهم ويجب عليهم التوقف عن هذه العادة حتى لا يؤثرون على تركيز أبنائهم مطالبا الطلاب أثناء الاجابة عن أسئلة الامتحان البدء بالأسئلة السهلة حتى يقضي على التوتر.



