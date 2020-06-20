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حوادث

حبس عاطل وسيدة لتحويلهما شقة لمصنع مخدرات

السبت 20/يونيو/2020 - 02:05 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة مدينة نصر أول، حبس عاطل وسيدةن 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتحويل شقة لمصنع للمواد المخدرة.

أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول الواقعة ونشاط المتهمين.

كما أمرت بارسال عينة من المضبوطات الى المعمل الكيميائ لفحصها وتكليف الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل عنها.

القى رجال الامن بالقاهرة القبض على عاطل وسيدة لاتهامهما بـ تحويل شقة لمصنع للمواد المخدرات بمدينة نصر .

وردت معلومات إلى قسم شرطة مدينة نصر أول بقيام شخص وسيدة بـ تصنيع المواد المخدرة داخل شقة بدائرة القسم .

على الفور انتقل رجال الامن وبمداهمة الشقة تم ضبط عاطل وسيدة وعثر بحوزتهما على مخدر الآيس " الشابو" وادوات التصنيع و٣ هواتف محموله وسلاح أبيض .

تم التحفظ على المضبوطات وبعرضهما على النيابة العامة للتحقيق قررت السابق.
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