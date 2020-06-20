تقليد معروف.. برلمانى يطالب بتطبيق التأمين الصحى للسائحين

قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التأمين الصحى للسائح داخل البلد الذي يذهب اليها موجود فى اغلب الدول المتقدمة، وتطبيقها فى مصر يؤكد حرص الدولة على تأمين السائحين والحفاظ على صحتهم و عودة السياحة مره أخرى.





وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن مصر تمتلك العديد من المقومات السياحية العظيمة من شواطئ وسياحة علاجية وآثار وغيرها، وفي ظل ازمة كورونا ينبغى أن تفكر الدولة خارج الصندوق وخصوصا بعد إعلان منظمة الصحة العالمية خطة التعايش.





وأشار عضو مجلس النواب، الى أن فور انتهاء أزمة كورونا ستعود السياحة كسابق عهدها، مؤكدًا ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من اجل منع انتشار الفيروس.





وكان ذلك بعد أن أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة، أنه سيتم البدء في استقبال أعداد قليلة من السائحين من دول معينة، منوها إلى أنه سيطلب تأمينًا صحيًا ساري المفعول للسائح.





وتابع العناني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"أنه تم إجراء محاكاة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية المتبعة في مطار القاهرة مع بدء عودة السياحة.



