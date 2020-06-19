أم تستغيث بوزير الداخلية: هددونا بتشريح ابني التالت اللى بيصرف على علاجى

لم تكتف عائلة المتهمين بتشريح جسد شقيقين بالسيدة زينب بواقعة الاعتداء عليهما ، بل قام احد افراد العائلة من أهالى الخصوم بتهديد أسرة المجنى عليها بتشريح شقيقهما الثالث فى حال عدم التنازل عن القضية التى تنظر امام محكمة جنايات زينهم بالسيدة زينب.





قالت عزيزة سيد خليل " ٥٤ سنة " والده المجنى عليهما من خلال " موقع صدى البلد" أن شخصا شهرته كمال سباق قام بتهديد نجلها الثالث بتكرار ما حدث مع شقيقيه بتشريحه فى حال عدم التنازل عن القضية.





وجددت والده المجنى عليها استغاثتها إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتدخل لاصدار تعليمات لضبط الجناة الثلاثة الهاربين وتقديمهم للعدالة لاعاده حق نجليها ، وكذا ضبط كمال سباق المشهور عنه ترويج المخدرات بالجياره بمنطقة مصر القديمة الذى هدد نجلها الثالث بتشريحه هو الاخر، واخذ عليه تعهد لعدم التعرض لنجلها لعجزها عن الحركة.









كما قالت عزيزة إن نجلها الثالث تلقى تهديدا بتشريحه مثل شقيقيه وهو الذى يقوم بالانفاق عليها، وانها ليس لديها مصدر رزق غير معاش ٣٥٠ جنيها ، وأن نجلها الثالث " عامل رخام " هو الذى ينفق على علاجها ، معبره عن غضبها بعباره " اذا ده كمان هيتشرح مين هيصرف عليا وعلى علاجى".





وكان رجال مباحث القاهرة قد تمكنوا من القبض على احد المتهمين فى واقعة الاعتداء على شقيقين وتشريحهما بالاسلحة البيضاء على يد ٤ مجرمين بسبب الخلاف على تربية الخراف بالسيدة زينب.









فمساكن زينهم بحى السيدة زينب كانت شاهده على مشاجرة بالاسلحة البيضاء تعدى خلالها ٤ أشخاص بالضرب على شقيقين " عاملين بمحل كاوتش سيارات " بسبب خلافات الجيرة ، حيث تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا بوقوع مشاجرة بالاسلحة بمساكن زينهم عمارة ١٨ بدائرة القسم.





على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ ، وبالفحص تبين أن ٤ متهمين تعدوا بالاسلحة البيضاء على حسين سعيد ٣٢ سنة عامل بورشة كاوتش سيارات ، وشقيقه حسام سعيد ٢٠ سنة عامل بذات الورشة.





الامر الذى تسبب فى احداث كسر بالجمجمه وقطع اوتار بيد الاول واصابه الثانى بقطع اوتار وتم تركيب شريحه ومسامير فى يديه الاثنين وعمل ١٥ غرزة بوجهه و٢٣ غرزة فى رأسه تم نقلهما الى المستشفى لعلاجهما.





وتبين أن سبب المشاجرة خلافات حول تربية الخراف تطورت الى مشاجرة قام على اثرها المتهمون بالتعدى على الشقيقين بالاسلحة البيضاء مما تسبب فى اصابتهما.



