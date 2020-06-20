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حوادث

حبس شخصين لسرقتهما بطارية سيارة بالبساتين

السبت 20/يونيو/2020 - 03:01 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة البساتين الجزئية حبس شخصين، 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة بطارية سيارة بدائرة القسم عقب كشفهم من قبل كاميرات المراقبة.

وامرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة ونشاط المتهمين السابق لمعرفة الوقائع التى ارتكبوها من قبل.

وكان قد تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط مرتكبى واقعة سرقة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

فقد تابعت أجهزة مديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمًا قيام شخصين "أحدهما يستخدم عكاز طبى" يستقلان سيارة فان بـ سرقة بطارية من داخل سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة البساتين.

بالفحص وسؤال صاحب الحساب المشار إليه قرر باكتشافه سرقة بطارية من داخل السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، وبمراجعة كاميرات المراقبة تحصل على مقطع الفيديو لسالفى الذكر حال قيامهما بارتكاب الواقعة وقيامه بنشره عبر حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك"، وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة.

ومن خلال تكثيف الجهود وجمع المعلومات توصلت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين تحديد مرتكبى الواقعة ("لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم) ، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة فان "ملك وقيادة احدهما" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط البطارية لدى عميلهما "سيئ النية" المقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط كافة أشكال الجريمة وملاحقة وضبط مرتكبيها لاسيما العناصر الإجرامية من مرتكبى جرائم السرقة.
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