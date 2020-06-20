استقبال السائحين.. برلماني يطالب بتطبيق الإجراءات الوقائية فى القرى السياحية

قال يحيى الكدوانى عضو مجلس النواب، إن الخسائر الناتجة من فيروس كورونا كبيرة وأغلب المؤسسات السياحية والفنادق خاوية على عروشها وينبغى استعادة السياحة مرة أخرى بالتعاون مع الدول الأخرى.
أكد "الكدوانى" لـ"صدى البلد"، على ضرورة أن تقوم الدولة بمتابعة القرى السياحية والفنادق عن طريق وزارة الصحة لعمل الاجراءات اللازمة لاستقبال السائحين من الخارج وضمان عدم حملهم وباء كورونا فضلا عن ضمان خلوا هذه القرى من الفيروسات تمامًا.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أن هذه الاجراءات تضمن تأمين مصر والسائحين من الخارج من فيروس كورونا وغيره فضلا عن كونها توفر الأمان المناسب والطمأنينة التي يحتاج إليها السائح عند قدومه إلى مصر.
وطالب بضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين حول عدم التزاحم واستخدام أسلوب التباعد الاجتماعي.
وكان ذلك بعد أن أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة، أنه سيتم البدء في استقبال أعداد قليلة من السائحين من دول معينة، منوها إلى أنه سيطلب تأمينًا صحيًا ساري المفعول للسائح.
وتابع العناني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"أنه تم إجراء محاكاة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية المتبعة في مطار القاهرة مع بدء عودة السياحة.
نوه العناني إلى أن ن العدد المسموح به في كل متحف بالنسبة للزائرين هو 100 شخص كحد أقصى في الساعة الواحدة، باستثناء متحف التحرير سوف يكون 200 شخص في الساعة، وذلك عند إعادة افتتاحه.
وأشار وزير السياحة إلى أن البلاد ستبدأ في استقبال رحلات سياحية بسيطة في فابدئ الأمر، من الدول التي سوف تسمح لأبنائها بالسفر خارج الاتحاد الأوروبي.