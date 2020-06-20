AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

استقبال السائحين.. برلماني يطالب بتطبيق الإجراءات الوقائية فى القرى السياحية

السبت 20/يونيو/2020 - 05:02 ص
القرى السياحية
القرى السياحية
Advertisements
حسن رضوان
قال يحيى الكدوانى عضو مجلس النواب، إن الخسائر الناتجة من فيروس كورونا كبيرة وأغلب المؤسسات السياحية والفنادق خاوية على عروشها وينبغى استعادة السياحة مرة أخرى بالتعاون مع الدول الأخرى.

أكد "الكدوانى" لـ"صدى البلد"، على ضرورة أن تقوم الدولة بمتابعة القرى السياحية والفنادق عن طريق وزارة الصحة لعمل الاجراءات اللازمة لاستقبال السائحين من الخارج وضمان عدم حملهم وباء كورونا فضلا عن ضمان خلوا هذه القرى من الفيروسات تمامًا.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن هذه الاجراءات تضمن تأمين مصر والسائحين من الخارج من فيروس كورونا وغيره فضلا عن كونها توفر الأمان المناسب والطمأنينة التي يحتاج إليها السائح عند قدومه إلى مصر.

وطالب بضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين حول عدم التزاحم واستخدام أسلوب التباعد الاجتماعي. 

وكان ذلك بعد أن أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة، أنه سيتم البدء في استقبال أعداد قليلة من السائحين من دول معينة، منوها إلى أنه سيطلب تأمينًا صحيًا ساري المفعول للسائح.

وتابع العناني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"أنه تم إجراء محاكاة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية المتبعة في مطار القاهرة مع بدء عودة السياحة.

نوه العناني إلى أن ن العدد المسموح به في كل متحف بالنسبة للزائرين هو 100 شخص كحد أقصى في الساعة الواحدة، باستثناء متحف التحرير سوف يكون 200 شخص في الساعة، وذلك عند إعادة افتتاحه.

وأشار وزير السياحة إلى  أن البلاد ستبدأ في استقبال رحلات سياحية بسيطة في فابدئ الأمر، من الدول التي سوف تسمح لأبنائها بالسفر خارج الاتحاد الأوروبي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جهود وزارة السياحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وزير السياحة والآثار: عرض الكشف الأثري الجديد بمنطقة سقارة أونلاين

بخطط علمية واشتراطات صحية صارمة..الغرف السياحية: جاهزون لاستقبال السائحين أول يوليو

تمهيدًا لاستقبال السياح.. إعادة افتتاح متحف الغردقة بحضور وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر

وزير السياحة: سأطلب تأمينا صحيا ساري المفعول للسائح

ترشيحاتنا

وزير الإتصالات: رفع كفاءة شبكة الإنترنت مع بداية العام الدراسى الجديد

اطبع وجهك على الكمامة.. شاهد رجل يصنع أقنعة بوجوه أصحابها.. صور

بعد إصلاح العطل ..عودة WhatsApp واتسآب للعمل بشكل طبيعي

زينة تكشف كواليس سقوطها من فوق سلم فيلتها

عدم احترام اللوائح والنظام.. حسن مصطفى: شطبت الزمالك من اتحاد اليد وسرحت لاعبيه.. فيديو

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة.. فرصة ذهبية لـ ريال مدريد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. نوال الزغبي وإليسا على هيئة رجل| صور

قلب حال فرنسا بقضيته.. الديك موريس يتوقف عن الصياح للأبد| صور

اطبع وجهك على الكمامة.. شاهد رجل يصنع أقنعة بوجوه أصحابها.. صور