AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شقيق حسين الجسمي يرد على أزمة حبسه وعلاقته بهذه الفنانة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:23 م
حسين الجسمي
حسين الجسمي
Advertisements
سعيد فراج
نشر الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي - شقيق الفنان حسين الجسمي، ثلاث تغريدات له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، للرد بها على أزمة حبسه، وحقيقة علاقته بالفنانة قمر اللبنانية، وظهوره في أحد الكازينوهات. 


وكتب صالح الجسمي، في تغريدته الأولى: «السلام عليكم،، سأبدأ سلسلة التغريدات هذه عن حساب الفضائح الجنسية والإبتزاز #شنينة والذي بدأت منذ شهر فبراير الماضي باكتشاف خيوط المتورطين فيه بأسمائهم والدول التي يقيمون فيها وجنسياتهم وأرقام هواتفهم وصور بطاقات هويتهم أو جوازاتهم، فلا مجال عندي لمبتز حتى وإن كان يملك ما يسيء لي».


وتابع الجسمي، في التغريدة الثانية: «عندما إنتشر خبر حول حبسي بادر الحساب بفبركة محادثة على أنها بيني وبين الفنانة #قمر_اللبنانية ثم نشروا صورة مفبركة على أنها لي في أحد كازينوهات #لندن ، ولكن بعد إعلان #موديل_شمس العراقية الحرب عليهم وبعد ظهوري معها في سنابها البارح وأنا تعمدت ذلك إختفت كل البوستات بحقي وبحق شمس». 


واختتم الجسمي، في الثالثة: «ماذا ينفع الآن ولم كل التوسلات بالهدوء والصفح والإعتذار، لدينا كل إيصالات التحويلات وكل المحادثات وأيضًا لدينا فيديوهات وصور عارية لإحدى مديرات الحساب وتم تسليمها للجهات الأمنية، خطواتنا القادمة ستكون بالكتمان وبطريقة قانونية ولا شي للإعلام إلا بعد الختام وسقوط العصابة في ٣ بلدان». 


كانت أخبار القبض على صالح الجسمي - شقيق حسين الجسمي، قد تم تداولها في الأول من شهر مايو الماضي، ولم يعلق صالح على هذه الأزمة إلا بعد فترة من عودته للسوشيال ميديا. 
حسين الجسمي وشقيقه صالح الجسمي حسين الجسمي وشقيقه صالح الجسمي
شقيق حسين الجسمي يرد على أزمة حبسه وعلاقته بهذه الفنانة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشاهير الحشيش.. حقيقة ضبط ميساء مغربي في شقة دبي بـ تعاطي المخدرات

ماجي بو غصن تهنئ نوال الزغبي على تتر سلطانة المعز

إلقاء القبض على شقيق المطرب الإماراتي حسين الجسمي

أخبار الفن | ابن هشام سليم يظهر بعد التحول الجنسي.. القبض على شقيق حسين الجسمي.. أحمد سعد يستعد للزواج

وفاء صادق تشارك متابعيها بمشهد من فلانتينو

كواليس القبض على شقيق المطرب الإماراتي حسين الجسمي

ترشيحاتنا

مصر تقدمت بطلب لمجلس الأمن بشأن تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة وعدم اتخاذ إجراء أحادي

500 ألف دولار .. الزمالك يحصل على توقيع أري بابل نجم أول أغسطس

الصحة: تسجيل 1774 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 79 وفاة

قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

بـ التول .. سمية الخشاب بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد

عطل واتسآب يصل مصر.. مفيش أونلاين أو last seen

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتنظيف الكبد .. 5 أطعمة تقضي على السموم

يمنع تكاثر فيروس كورونا.. كل ما تريد معرفته حول عقار ايفرمكتين

سرب من النحل يغزو منزلا ويروع سكانه 5 أيام متواصلة | شاهد