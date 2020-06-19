شقيق حسين الجسمي يرد على أزمة حبسه وعلاقته بهذه الفنانة

نشر الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي - شقيق الفنان حسين الجسمي، ثلاث تغريدات له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، للرد بها على أزمة حبسه، وحقيقة علاقته بالفنانة قمر اللبنانية، وظهوره في أحد الكازينوهات.
وكتب صالح الجسمي، في تغريدته الأولى: «السلام عليكم،، سأبدأ سلسلة التغريدات هذه عن حساب الفضائح الجنسية والإبتزاز #شنينة والذي بدأت منذ شهر فبراير الماضي باكتشاف خيوط المتورطين فيه بأسمائهم والدول التي يقيمون فيها وجنسياتهم وأرقام هواتفهم وصور بطاقات هويتهم أو جوازاتهم، فلا مجال عندي لمبتز حتى وإن كان يملك ما يسيء لي».
وتابع الجسمي، في التغريدة الثانية: «عندما إنتشر خبر حول حبسي بادر الحساب بفبركة محادثة على أنها بيني وبين الفنانة #قمر_اللبنانية ثم نشروا صورة مفبركة على أنها لي في أحد كازينوهات #لندن ، ولكن بعد إعلان #موديل_شمس العراقية الحرب عليهم وبعد ظهوري معها في سنابها البارح وأنا تعمدت ذلك إختفت كل البوستات بحقي وبحق شمس».
واختتم الجسمي، في الثالثة: «ماذا ينفع الآن ولم كل التوسلات بالهدوء والصفح والإعتذار، لدينا كل إيصالات التحويلات وكل المحادثات وأيضًا لدينا فيديوهات وصور عارية لإحدى مديرات الحساب وتم تسليمها للجهات الأمنية، خطواتنا القادمة ستكون بالكتمان وبطريقة قانونية ولا شي للإعلام إلا بعد الختام وسقوط العصابة في ٣ بلدان».
كانت أخبار القبض على صالح الجسمي - شقيق حسين الجسمي، قد تم تداولها في الأول من شهر مايو الماضي، ولم يعلق صالح على هذه الأزمة إلا بعد فترة من عودته للسوشيال ميديا.